Córdoba: preocupación por constantes ataques con fines de robo sobre la Ruta 9

Un vecino de Jesús María relató que fue agredido en la variante Juárez Celman. Este tipo de hechos se agrava con la llegada del verano y genera temor entre los automovilistas.

Hoy 05:50

El aumento de la inseguridad en la Ruta 9 Norte, que une Córdoba con el norte provincial, preocupa a los automovilistas.

Un vecino de Jesús María denunció un violento ataque mientras circulaba con su familia por la variante Juárez Celman.

En diálogo con Cadena 3, el hombre relató este jueves que apedrearon su vehículo, cuando regresaba a casa. "Yo calculo que por el polarizado del auto no se destruyó todo el vidrio. Me pegaron en el acompañante con tres piedras", comentó.

El incidente ocurrió alrededor de las 20, a 300 metros de la avenida Japón. "Sentimos una piedra, otro golpe y, al ratito, una explosión del vidrio del acompañante. Nos agarró al medio. Si no tenemos el polarizado, se desgrana todo", añadió.

Los niños dentro del auto comenzaron a llorar, mientras que su esposa lo instaba a continuar conduciendo. "Acabé con astillas que llegaron hasta el conductor", afirmó, resaltando el peligro que suponen estos ataques en plena circulación.

El hombre se detuvo a reportar el hecho a un policía, que se encontraba a unos 800 metros de la escena, pero cuestionó la falta de personal. "Habitualmente hay una garita con un móvil solamente. Aparentemente no pueden moverse por allí", explicó.

Con la llegada del verano, el riesgo aumenta en la ruta tras las 19, convirtiendo el trayecto en un lugar sumamente peligroso.

Los vecinos piden más medidas de seguridad para proteger a quienes transitan por esta vía.