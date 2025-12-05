Un adolescente ofrecía dinero a menores para tener sexo y vender los videos en la web

El muchacho fue detenido el jueves y está acusado de los delitos de Grooming y producción y divulgación de pornografía sexual infantil en concurso real de delito. Las víctimas tienen 15 y 16 años.

A través de un hermético operativo, la Dirección de Trata de Personas y Delitos Conexos allanó el jueves dos inmuebles y apresó a un adolescente santiagueño que está acusado de captar menores por las redes y ofrecerles dinero para tener relaciones sexuales con él y grabarse. Después él vendía ese contenido en la dark web a precio dólar.

La compleja investigación, que es manejada en la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, comenzó con la denuncia de dos hermanas cuyas hijas habían sido contactadas por el acusado.

Pese al hermetismo con el que se llevan a cabo las averiguaciones, fuente judiciales y policiales informaron que todo salió a la luz cuando los padres de una de las víctimas —de 15 y 16 años— hallaron en el teléfono de la menor un llamativo "chat" en WhatsApp.

Según se supo, la menor le mandaba mensaje al acusado —un estudiante de 18 años— explicándole que su prima le había pasado su contacto ya que él ofrecía $60.000 a cambio de grabarse teniendo relaciones sexuales o bien ella sola masturbándose. Inmediatamente los padres comenzaron a indagar a su hija y ésta reveló que había pactado un acuerdo con el adolescente, pero que ella no lo había concretado, no así su prima quien sí accedió a su "propuesta".

Al descubrir todo, la otra adolescente reveló que el acusado la contactó a través de Facebook y —cuando ella le confirmó que era menor de edad— él le ofreció un "negocio", por lo que acordaron un encuentro en la plaza Libertad. Allí, según el relato de la menor, llegaron a un acuerdo. Él le entregaba a ella la plata y ella accedía a tener sexo mientras todo el encuentro sexual era grabado. Según consta en la investigación judicial —que está a cargo de la fiscal Vanina Aguilera— ambos se trasladaron hasta un baño público del Centro Cultural del Bicentenario y concretaron el "negocio".

Los padres de las adolescentes se presentaron directamente en la Unidad Fiscal y allí realizaron las denuncias pertinentes. Ante la denuncia, la Dra. Aguilera solicitó que personal del Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos comiencen las averiguaciones. Las primeras evidencias recolectadas por los investigadores fueron las aportadas por las propias víctimas: chats —tanto de whatsapp y de Facebook— en donde el adolescente les contaba detalladamente cómo era su "negocio".

Las primas fueron entrevistadas por expertos a través de Cámara Gesell en donde dieron un relato claro, contundente y coincidente sobre el ardid delictivo y el modus operandi del acusado. Con todas esas pruebas reunidas por la policía, la fiscal solicitó la detención del sujeto y dos allanamientos.

El jueves por la mañana, con orden de la Justicia de Control y Garantías, los uniformados ingresaron a una casa del barrio Aeropuerto y apresaron al adolescente. Además, le secuestraron 10 teléfonos celulares, una notebook, el CPU de una computadora de escritorio y otros elementos de almacenamiento informático. Luego se trasladaron hasta un comercio de Independencia al 200, donde funciona un negocio de venta de ropa.

Según las averiguaciones de los investigadores, el adolescente tenía sobrado conocimiento sobre la "dark web" —comúnmente conocida como web negra— a donde ofrecía el material sexual que producía.

Para el imputado —que está acusado de los delitos de Grooming, y producción y divulgación de pornografía sexual infantil en concurso real de delito— este sitio era su lugar de "compra y venta". Ya que allí subía las imágenes que él mismo generaba, por las cuales cobraba sumas en dólares.

Siempre en función a las investigaciones, el sujeto compraba en la "red negra" PDF con contenidos de "capacitación". Según se supo, tales escritos enseñaban cómo inducir a las víctimas a un sueño en el que a pesar de estas semiinconscientes puedan sentir placer y emitir gemidos para las grabaciones.

Otros textos que también habría adquirido refería a la edad de la sexualización de los niños en donde le aportaban información completamente aberrante sobre cómo tocarlos o exitarlos. Toda esta información tendría en su celular por lo que el trabajo de los peritos será de vital importancia para la investigación.

"Tengo un estudio fotográfico en el centro", decía el joven

Según trascendió, el adolescente les ofrecía a sus "clientas" todas las garantías de seguridad. Las citas eran en espacios públicos y si ellas accedían, las imágenes podían grabarse en su "estudio fotográfico". Al parecer, el acusado, para ganarse la confianza de sus víctimas, las cuales tenían como condición fundamental ser menores de edad, les manifestaba que el "trabajo" era serio y para ello daba la dirección del comercio de su madre, el que fue allanado el jueves sobre calle Independencia.

El acusado les decía a las menores que él grababa todas sus "producciones" en su estudio ubicado sobre calle Independencia, en pleno casco céntrico. Por ello fue que la policía, por orden de la Justicia ingresó cerca del mediodía al negocio de su madre —donde funciona una feria de ropa— pero no hallaron nada que confirmara el funcionamiento de tal estudio por lo que cobra fuerza que las grabaciones las hacía en diversos lugares semi públicos.