El Gobierno se prepara para oficializar hoy el llamado a sesiones extraordinarias

Sin mucho margen por el feriado, la Casa Rosada acelera los tiempos. Las sesiones irán desde el 10 hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga para seguir trabajando en febrero.

Hoy 06:53

El Gobierno de Javier Milei se prepara para efectuar este viernes la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso a través del Boletín Oficial. Las sesiones extraordinarias tendrán lugar desde el 10 hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de extenderse a febrero, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

El objetivo del oficialismo es tratar en diciembre el Presupuesto 2026 y la reforma del Código Penal, mientras para febrero quedarían las reformas laboral y tributaria, así como también la ley de Glaciares.

Los interlocutores con el Congreso son el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con intervención del ministro del Interior, Diego Santilli.

Bullrich ya inició algunos intercambios y Menem deberá replicar esa lógica luego de haber conquistado la primera minoría legislativa en la Cámara baja con 95 legisladores.

Una tarea similar lleva adelante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, escoltado por Santilli en los contactos con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de sumar voluntades legislativas para sancionar las reformas de segunda generación que diseñó Milei.

El Gobierno buscará aprobar además en las sesiones extraordinarias el proyecto de “Inocencia Fiscal”, que busca dar certeza a las personas para que blanqueen el dinero no declarado en la económica real.

La iniciativa, que se tratará al mismo tiempo que el Presupuesto 2026, fue girada a la Cámara de Diputados en junio, pero el oficialismo nunca la había puesto en tratamiento.

Ahora, con la nueva conformación del cuerpo, busca aprobar lo antes posible el proyecto para incentivar el uso del dinero “guardado” en el colchón.

Si bien la prioridad es la sanción del proyecto de Presupuesto 2026, La Libertad Avanza (LLA) también quiere incluir el debate de este proyecto que es clave para que se pueda utilizar ese dinero no registrado en la economía real, sin sufrir persecuciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.