Efemérides del 5 de diciembre: los acontecimientos importantes de un día como hoy

Las efemérides de este viernes incluyen el Día Internacional de los Voluntarios, así como otros aniversarios y eventos asociados a la fecha.

Las efemérides de este 5 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, viernes en que se celebra el Día Internacional de los Voluntarios.

Se trata de una fecha promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca destacar a las personas que, motivados por la solidaridad, realizan tareas en zonas de dificultades y conflictos, sin esperar una retribución por sus acciones. Esta celebración es organizada por el programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas, que coordina la labor de cientos de miles de personas que participan en alguna de las iniciativas que esta entidad global tiene en todo el mundo.

La convocatoria para inscribirse al programa de voluntarios se mantiene abierta desde la página oficial de la ONU, donde estimulan a personas de todo el mundo a sumarse a alguna de las diferentes misiones que la organización tiene distribuidas en el planeta, con distintos objetivos según los problemas de las zonas en cuestión.

Los datos de la ONU muestran que en 2024 se registraron 14.631 voluntarios en su programa, un 14% más que el año pasado. Estos apoyaron a entidades del organismo internacional en roles de campo y técnicos.

Efemérides del 5 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1791 – Muere el músico y compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

1870 – Muere el escritor francés Alejandro Dumas, autor de obras como Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo.

1890 – Nace el cineasta alemán Fritz Lang.

1901 – Nace el empresario, dibujante y animador estadounidense Walt Disney.

1901 – Nace el científico alemán Werner Heisenberg. Obtuvo el Premio Nobel de Física en 1932.

1926 – Muere el pintor francés Claude Monet.

1932 – Nace el músico estadounidense Little Richard.

1938 – Nace el músico estadounidense J.J. Cale.

1946 – Nace el cantante de ópera español José Carreras.

1963 – Nace el abogado argentino Alberto Nisman.

1978 – Nace el actor y modelo argentino Mariano Martínez.

1981 – Nace la actriz y cantante argentina Valeria Gastaldi.

1985 – Nace el actor y piloto estadounidense Frankie Muniz.

2007 – El club argentino Arsenal de Sarandí obtiene la Copa Sudamericana, el primer título de su historia.

2013 – Muere el abogado y activista sudafricano Nelson Mandela. Fue Premio Nobel de la Paz en 1993 y presidente de su país entre 1994 y 1999.

2023 – Muere el exintegrante de la banda Wings, Denny Laine.

Se celebra el Día Nacional del Ciclista en la Argentina.

Se celebra el Día Mundial del Suelo.

Se celebra el Día Internacional de los Voluntarios.