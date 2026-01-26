Ingresar
El tiempo para este lunes 26 de enero en Santiago del Estero: el calor no da tregua y anuncian tormentas durante todo el día

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de lunes con temperaturas extremas y probabilidades de precipitaciones que se extenderían hasta el martes.

Hoy 02:14

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes Santiago del Estero atravesará una jornada marcada por el intenso calor y la inestabilidad. Se prevé una temperatura máxima de 40°C y una mínima de 28°C, con probabilidades de tormentas durante todo el día, las cuales se intensificarían desde la mañana y se mantendrían hasta la noche.

Pese a la presencia de precipitaciones, el alivio térmico sería limitado, ya que las altas temperaturas continuarían dominando el panorama climático en la provincia.

De acuerdo al pronóstico extendido, para el martes se espera una máxima de 37°C y una mínima de 23°C, mientras que las lluvias y tormentas persistirían a lo largo de toda la jornada, manteniendo condiciones de inestabilidad.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las medidas de cuidado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y mantenerse informada ante eventuales alertas meteorológicas.

