Daniela Celis reveló una de sus metas para el 2026: "Nunca en mi vida leí un libro"

La confesión de Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano y actual influencer, sorprendió a la audiencia de Luzu TV y generó un intenso debate en redes sociales. Durante una emisión en vivo del programa Patria y familia, la mediática reveló que nunca ha leído un libro en su vida, una declaración que desató reacciones inmediatas tanto en el estudio como en el entorno digital.

El episodio se desarrolló cuando Pestañela compartió con sus compañeros de programa una lista de metas personales que espera cumplir antes de 2026. Con su celular en mano, la influencer comenzó a enumerar sus objetivos: “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, leyó en voz alta. Ante la consulta sobre sus preferencias literarias, Celis admitió: “No lo sé todavía”, y luego lanzó la frase que marcó la jornada: “¡Nunca en mi vida leí un libro!”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Fefe Bongiorno, productor del ciclo, bromeó y le preguntó si conocía los libros de Martín Dardik, integrante de Luzu TV. “Me suena”, respondió Celis, mientras Fede Popgold, conductor del programa, sumó humor al sugerir que “El Eternauta” había sido escrito por Dardik. Celis, entre risas, replicó: “¡Qué bocho! ¿No? Hay que escribir un libro”, convencida de la broma.

La lista de metas de Celis no se limitó a la lectura. La influencer también mencionó su deseo de aprender un idioma, practicar algún deporte, reorganizar aspectos personales, devolverle la cuenta de películas a su hermana y crear su propio perfil en la plataforma. Además, incluyó entre sus prioridades saldar todas sus deudas antes de que comience 2026, según detalló en el programa.

La confesión de la ex Gran Hermano no solo generó sorpresa en el estudio, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el impacto de figuras mediáticas en la cultura popular y la relación de los influencers con la lectura. La repercusión se sumó a un año especialmente intenso para Celis, marcado por desafíos personales y profesionales.

En medio de la exposición mediática y los desafíos personales, Celis remarcó su intención de reorganizar su vida y cumplir sus objetivos pendientes, entre los que destaca la importancia de cerrar el año sin obligaciones financieras, una meta que refleja su determinación de iniciar 2026 con una nueva perspectiva.

Hace unas semanas Thiago Medina habló sobre su vínculo familiar en Puro Show (Eltrece). Luego de haber superado un grave accidente, el ex Gran Hermano eligió referirse con franqueza a cómo atraviesa la convivencia con Daniela Celis, madre de sus gemelas, así como a la búsqueda de estabilidad para sus hijas.

La dinámica familiar, según sus propias declaraciones, está marcada por un delicado equilibrio: “Estamos conviviendo, vivimos juntos pero dormimos separados”, explicó el joven, destacando la prioridad por el bienestar de las niñas y la recuperación personal. La armonía en el hogar, según su visión, depende de no apurar ninguna decisión sentimental. “Siempre charlamos de nuestra relación, pero no queremos forzar nada porque capaz que sale todo mal”, enfatizó al programa.

En relación a la posibilidad de una reconciliación, Thiago Medina optó por la cautela y la honestidad. “Ahora estamos bien con Dani, no estamos juntos, pero si se da volver, volveremos. No queremos forzar nada”, remarcó, dejando abierta la puerta a lo que pueda surgir más adelante.

Durante la entrevista, el relato del ex participante de Gran Hermano sobre su recuperación ofreció un momento revelador: “Cuando me desperté, en lo único que pensé fue en mis hijas”, confesó, visiblemente conmovido al recordar el primer instante tras la cirugía. Bajo los efectos de la anestesia y en un gesto espontáneo, le propuso matrimonio a Daniela Celis: “Es verdad que le propuse casamiento... estaba bajo anestesia y ella se lo tomó en broma”, relató entre risas y algo de sonrojo.