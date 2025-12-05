Dieron a conocer cuál es el acuerdo entre Mauro Icardi y Wanda Nara para pasar las fiestas con sus hijas

Revelaron que la mediática y el futbolista habrían definido cómo dividirán Navidad y Año Nuevo con las nenas.

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, esta vez con una cuota de paz de cara a las Fiestas. En El Diario de Mariana aseguraron que la expareja ya tendría casi cerrado un acuerdo para organizar cómo pasarán Navidad y Año Nuevo junto a sus hijas, en medio de un clima cargado de tensiones legales y mediáticas.

Según contó el panel, el pacto sería claro: el 24 y 25 de diciembre estarían con Wanda, mientras que el 30 y el Año Nuevo serían con Icardi.

La información surgió en medio de un ida y vuelta lleno de reservas y silencios sugestivos. Ante la pregunta de Guido Záffora sobre si este sería “el arreglo más cercano” que manejan hasta el momento, la abogada del jugar, Elba Marcovecchio, declaró: “Tengo demasiada, demasiada reserva… pero va por ese lado. 24 con Wanda, fin de año con Icardi”, expresó.

Sin embargo, el dato más llamativo fue referido al lugar donde Icardi recibiría el 2026 con las nenas. Záffora deslizó que el futbolista estaría buscando un “país neutral” y consultó si era cierto que él mismo estaba gestionando la opción con asesoramiento. Elba, sin querer confirmar, dejó abierta la puerta al misterio: “No te puedo decir, Guido… primero necesitamos la autorización del club”, atinó a decir.

Esa frase alcanzó para que el panel interpretara que el destino no sería Turquía, donde Icardi juega actualmente y vive con su pareja, Eugenia “la China” Suárez, y que el futbolista debería viajar especialmente para reencontrarse con sus hijas.