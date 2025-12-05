L-Gante habló de su amor por Wanda Nara y reflexionó sobre cómo la fama marcó su vida: "Aprendí mucho de eso"

El artista recordó momentos compartidos en París, contó cómo la exposición afectó sus relaciones y aseguró que hoy prioriza la tranquilidad y el aprendizaje personal.

Hoy 08:48

L-Gante, uno de los referentes de la música urbana argentina, habló abiertamente sobre su vínculo con Wanda Nara durante una reciente entrevista con Mario Pergolini, en Otro día perdido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultado sobre sus sentimientos, el artista respondió sin dudar: “Uy, sí”, en alusión a estar enamorado. La charla, distendida y con complicidad, evocó recuerdos compartidos en París, donde ambos vivieron momentos que, según el propio L-Gante, marcaron su vida, reflejando un profundo contraste con su pasado de carencias y su historia de superación.

La conversación abordó la percepción pública que rodea a L-Gante, especialmente la etiqueta de “mujeriego” que suele acompañarlo en medios y redes sociales. Ante la pregunta directa de Pergolini, sobre si se considera así, el cantante profundizó en las consecuencias de esa imagen: “La gente me ve como mujeriego y después me cuesta mucho encontrar a una mujer que me valore”. Esta reflexión dio pie a comentarios a los integrantes del programa, en tono irónico, sobre la dificultad de encontrar relaciones auténticas bajo el escrutinio de la fama.

En el transcurso de la charla, L-Gante compartió anécdotas recientes, marcadas por viajes, fotografías y experiencias junto a Wanda Nara, mientras en las pantallas recordaban las imágenes de ambos cuando eran pareja, frente sitios emblemáticos del mundo, como la Torre Eiffel.

Eso fue el disparador para que el artista contrastara su presente con su pasado: “No te imaginás de estar en el barrio mandando ochenta mil mensajes a ver si una chica me da bola para por lo menos ir a tomar una gaseosa, a estar con Wanda enfrente de la Torre Eiffel...“, comparó. La evocación de estos recuerdos estuvo acompañada por risas y comentarios sobre la intensidad de su vida actual.

“Buena foto. La pasamos bien, buenos recuerdos, vacaciones en familia”, soltó Elián, invitado a ver esa típica postal de vacaciones. Al referirse al impacto de la fama y la exposición mediática, y retomando esa fama de mujeriego, L-Gante reconoció que intentó modificar su manera de relacionarse: “Fue un modo que traté de cambiar, no estar tan a la exposición para no errarle a las próximas acciones que vaya a hacer en lo que tenga que ver con lo amoroso. Aprendí mucho de eso”, remarcó.

Las intervenciones de Laila Roth, Soy Rada y el propio Mario Pergolini, con risas y complicidad, acompañaron el relato del músico, quien no esquivó ninguna pregunta y se mostró dispuesto a compartir tanto sus aciertos como sus errores.

En el cierre de la entrevista, el cantante resumió el valor de sus experiencias recientes y el aprendizaje que le dejaron. Tras la exposición y los desafíos personales, L-Gante destacó que ha encontrado en la tranquilidad un bien esencial que ahora prioriza.