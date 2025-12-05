“Hoy todo el mundo está ansioso porque Argentina recupere dólares”

En su habitual columna en Radio Panorama, el Lic. Osvaldo Granados habló sobre la falta de dólares, criticó el endeudamiento de Kicillof, analizó la baja de la pobreza de la UCA y cuestionó la reputación financiera del país.

En su habitual columna económica y política en Radio Panorama, el Lic. Osvaldo Granados dejó una serie de definiciones contundentes sobre la situación del país, el endeudamiento bonaerense, el rol de las estadísticas y la reputación que Argentina arrastra ante los mercados internacionales.

Desde el inicio, apuntó contra la negociación encabezada por Axel Kicillof para obtener el aval legislativo al endeudamiento provincial. “Kicillof, para que le aprobaran el endeudamiento, tuvo que inventar cargos en el Banco Provincia, tuvo que nombrar a muchos de La Cámpora; si no, no le aprobaban nada”, afirmó. Y agregó con ironía: “Los políticos son maravillosos, ellos creen que la plata brota”.

Granados también analizó las recientes estadísticas de pobreza difundidas por la Universidad Católica Argentina (UCA), que marcaron un descenso al 36,3%. Para el economista, la reacción social ante esos datos expuso una contradicción llamativa.

“Las estadísticas son las estadísticas y la UCA tiene prestigio. Es bastante crítica cuando tiene que hablar de la pobreza contra el Gobierno. Pero resulta que ayer, cuando sale que bajó la pobreza al 36,3%, todo el mundo toma como un ‘no, no puede ser, Estamos diciendo que la gente no llega a fin de mes y baja la pobreza’. Es decir, yo creo en las estadísticas si dice lo que yo creo que tiene que pasar. Si las estadísticas dicen lo que a mí no me gusta, yo no les creo”, sostuvo. Explicó además que la baja reflejada por la UCA responde a un cambio de metodología y al impacto de la Asignación Universal por Hijo.

Otro de los ejes de su columna fue la reputación financiera del país y cómo es percibido en los mercados internacionales. Granados destacó que agencias de noticias como Bloomberg titularon: “El defaulteador serial argentino se prepara para volver a los mercados de bonos”. Para el analista, esa frase resume una marca histórica difícil de revertir. “Nos marcaron con el currículum. Es como decir ‘qué buena esa persona, pero alguna vez estuvo presa’. Es el prontuario que tiene el país, es la reputación que nos ganamos a lo largo de la historia”, expresó.

Sobre la coyuntura económica, Granados remarcó que “hoy todo el mundo está ansioso porque Argentina recupere dólares”. Según explicó, el Banco Central evita emitir pesos para comprar divisas debido al impacto que esto podría tener en la inflación: “El Banco Central lo que no quiere es fabricar pesos para comprar dólares y acumularlos así, porque si fabricás pesos para acumular dólares, se van los pesos y después no saben y dicen que puede subir la inflación”. La expectativa del Gobierno, indicó, es que las reservas crezcan “por inversiones, que entre capital”, ya que “el riesgo país va a bajar cuando tengamos dólares”.

En el tramo final, Granados destacó un dato alentador en medio de las tensiones económicas: el interés internacional por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Lo único bueno de todo esto es que ya hay 23 proyectos internacionales que quieren entrar por el RIGI. Esa es la forma. Después veremos qué pasa, pero por ahí pasan las cosas”, cerró.