Policiales

Audaz robo en Añatuya: delincuentes escalaron un muro de tres metros y se llevaron dos bombas de agua

Los ladrones actuaron con rapidez y sigilo durante la madrugada, mientras los propietarios dormían. La Policía inició una investigación para identificar a los responsables.

Hoy 09:00

Un robo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la avenida Gottau, en la zona norte de Añatuya, donde desconocidos sustrajeron dos bombas de agua tras escalar una tapia perimetral de casi tres metros de altura.

El hecho se produjo durante la madrugada, mientras la familia propietaria dormía. Según la denuncia radicada en la Comisaría 41, los delincuentes ingresaron al predio forzando y rompiendo parte de la instalación eléctrica para retirar los artefactos.

Los vecinos no advirtieron movimientos extraños, lo que hace presumir que los responsables actuaron con rapidez y profundo sigilo para evitar ser detectados.

La Comisaría 41 inició las actuaciones correspondientes y trabaja para identificar a los autores del robo y recuperar los elementos sustraídos. Hasta el momento, no se registraron detenciones.

