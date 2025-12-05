Todo lo que hay que saber sobre el sorteo del Mundial 2026: reglamento, formato y bombos

Con Argentina como defensor del título, se enciende la fiebre mundialista desde las 14.
El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre desde las 14 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, será cabeza de serie y ocupará un lugar en el Bombo 1, en un evento cargado de novedades reglamentarias.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Las 48 selecciones clasificadas serán distribuidas en cuatro bombos, ordenadas según su posición en el ranking FIFA, para conformar 12 grupos de 4 equipos.
Por primera vez, se aplicarán restricciones especiales para evitar cruces tempranos entre los seleccionados mejor posicionados del ranking:
Además, los tres países organizadores serán ubicados en grupos distintos, garantizando que jueguen la fase inicial como locales.
Regresará una regla que no se aplicaba desde 1994: los ocho mejores terceros avanzarán a la siguiente instancia.
En octavos de final, estos terceros se cruzarán con los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los restantes lo harán ante los punteros de los grupos A, B y D, donde los cabezas de serie ya están definidos: México, Canadá y Estados Unidos.
Como es habitual, no podrán coincidir selecciones de una misma confederación, excepto en el caso de UEFA, donde se permiten hasta dos representantes por grupo.
Entre las normativas más complejas figuran las que afectan a los equipos que llegan desde las repescas:
Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.
Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, los cuatro clasificados del repechaje europeo, y los dos clasificados del repechaje intercontinental.
La Copa del Mundo tendrá la primera edición de 48 equipos, ya confirmados:
Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos
CONMEBOL: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay
UEFA: España, Alemania, Francia, Inglaterra, Croacia, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Escocia, Austria, Noruega
AFC: Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Arabia Saudita, Qatar, Jordania
CAF: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Sudáfrica, Cabo Verde, Costa de Marfil
OFC: Nueva Zelanda
CONCACAF: Panamá, Haití, Curazao
Repechajes: Europa A-D y los dos intercontinentales.
La FIFA confirmó la presencia del presidente Gianni Infantino, quien estará acompañado por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que declaró el sorteo como un evento de “prioridad nacional” en el marco del 250° aniversario de la independencia del país.
Irán será la única selección ausente, tras anunciar un boicot por la negativa de visados.
También habrá exfutbolistas históricos, shows artísticos y un momento especial: la devolución de la réplica de la Copa del Mundo que Argentina obtuvo en Qatar 2022.
Todo apunta a que el enviado de la AFA será Claudio “Chiqui” Tapia, aunque aún no fue confirmado.
La Selección Argentina, ubicada en el Bombo 1, evitará en fase de grupos a los gigantes europeos y sudamericanos. Sin embargo, el nuevo formato –con más partidos y un cuadro de eliminación más amplio– podría ofrecer desafíos inesperados.