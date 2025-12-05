Un hombre de 46 años tragó hojas de afeitar y murió en el Hospital Independencia

El hombre fue llevado de urgencia al hospital, donde ingresó en estado crítico y, pese a las maniobras de reanimación, falleció minutos después. La Fiscalía investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 09:05

Un hombre identificado como Juan José Saavedra, de 46 años, falleció en la madrugada de este viernes luego de ingresar en estado crítico al Hospital Independencia, en ciudad Capital.

Según informaron los profesionales a los efectivos de la Comisaría 15ª, Saavedra llegó al centro de salud cerca de la 1:10 acompañado por su pareja, Karina Correa, presentando convulsiones y un cuadro severo que derivó rápidamente en un paro cardiorrespiratorio. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas durante 30 minutos, no lograron salvarlo.

Los médicos señalaron que el hombre presentaba rastros de sangre en la boca y lesiones cortantes en el abdomen. Correa habría manifestado que Saavedra intentó quitarse la vida ingiriendo hojas de afeitar, un comportamiento que —según relató— era habitual.

Cuando los policías arribaron al hospital, la mujer ya no se encontraba allí. Había decidido regresar a su domicilio alegando que debía atender a su hijo con discapacidad, quien había quedado solo.

El fiscal Hugo Herrera ordenó que el médico de Policía, Dr. Costilla, examinara el cuerpo y elevara un informe preliminar. Tras la revisión, el profesional recomendó la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento.

La pareja del hombre será entrevistada en su vivienda para avanzar con la investigación.