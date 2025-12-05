Robó una moto en pleno centro de Las Termas y cayó minutos después en Tucumán: “El Gordo David” quedó demorado

El rodado fue sustraído del frente de una vivienda en el barrio Centro y, tras un operativo cerrojo, terminó siendo recuperado en Tucumán. El sospechoso permanece detenido.

Hoy 09:10

Un vecino del barrio Centro de Las Termas denunció la sustracción de su motocicleta Honda Biz 125 cc color bordo, que había dejado estacionada con sus medidas de seguridad sobre la calle Francisco Solano. El hecho ocurrió cerca de las 23:00 del jueves, cuando el damnificado, Pablo Germán Espeche, salió al exterior de su vivienda y descubrió que el rodado ya no estaba.

Tras la denuncia, la Policía activó un operativo cerrojo, alertando a móviles en circulación, puestos de patrulla urbana, monitoreo y Seguridad Vial. La búsqueda fue extendida a los accesos de la ciudad y también a las fuerzas de Tucumán, ante la posibilidad de una fuga provincial.

Horas más tarde, en la madrugada de este viernes, una comunicación desde la Comisaría de Los Puestos (Tucumán) informó que la moto había sido localizada circulando por Ruta Nacional 9, conducida por un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Gordo David”.

El sospechoso fue demorado, mientras que la motocicleta quedó secuestrada para las pericias mecánicas y físicas correspondientes.

La Fiscalía de Robo y Hurto N.º 2 de Tucumán, a cargo de la fiscal auxiliar Dra. Lourdes Correa, dispuso que el conductor permanezca en calidad de demorado y que se labren las actuaciones de rigor. En el hecho también interviene la Dra. Pérez Vicens, fiscal de Termas de Río Hondo.