Sigue la limpieza en River: quiénes son los próximos jugadores que pueden irse

A los seis que partieron recientemente podrían sumárseles otros con vínculo vigente, pero que no están en los planes de Gallardo para 2026 y pretenden cambiar de aire.

Hoy 09:33

El mercado de pases de River comenzó con la intensidad esperada. Tras la salida de seis futbolistas que finalizaban contrato en diciembre, Marcelo Gallardo y la dirigencia avanzaron a paso firme en busca de refuerzos, mientras analizan movimientos internos que incluyen a jugadores con vínculo vigente.

Entre los nombres que aparecen en la lista de prescindibles para 2026 sobresalen Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos, tres futbolistas que el DT no considera prioritarios y que podrían dejar el club si aparece una oferta convincente. En Núñez remarcan que no hay nadie “intransferible” y que varios jugadores están “en vidriera”.

El caso más resonante es el de Paulo Díaz, relegado en el último tramo del año y sin convocatoria para los partidos frente a Vélez y Racing. Con contrato hasta 2027 y una cláusula de 8 millones de dólares, su ciclo parece encaminado al final. En 2024 tuvo sondeos del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, pero la falta de minutos redujo el interés.

Por su parte, Boselli regresó desde Estudiantes para ser una alternativa en defensa, aunque tuvo escasa participación y hoy aparece como una pieza negociable. Una nueva cesión no está descartada y dependerá de las oportunidades que surjan en el mercado.

En el caso de Bustos, ambas partes coinciden en buscar un nuevo destino en 2026. La llegada de Gonzalo Montiel redujo considerablemente sus minutos y el lateral derecho ve con buenos ojos un cambio de aire. En el radar aparece nuevamente Brasil, donde ya tuvo paso por Internacional, mientras que la chance de regresar a Independiente parece lejana.

En medio de una temporada irregular y a la espera de que Boca se consagre campeón del Clausura para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores, River transita un recambio profundo y mantiene abiertas las puertas de salida para varios nombres del plantel.