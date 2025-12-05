Ingresar
Caputo anunció que la Argentina regresará al mercado internacional de deuda y emitirá bonos

El ministro de Economía indicó que será "a noviembre de 2029".

Hoy 09:16

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la licitación de un Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses a una tasa de 6,50%, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029. El instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

El proceso de recepción de ofertas abarca desde las 10 hasta las 15 horas del miércoles 10 de diciembre de 2025. La liquidación de las órdenes adjudicadas será el viernes 12 de diciembre. Según lo dispuesto por la Secretaría de Finanzas, las suscripciones deberán concretarse únicamente en dólares estadounidenses.

La modalidad de colocación se estructura en dos tramos diferenciados. El primero, denominado tramo no competitivo, está reservado a personas físicas o jurídicas que no cuentan con experiencia o especialización financiera, como indica el llamado oficial. Estos participantes solo pueden realizar una oferta por inversor, hasta un valor nominal máximo de USD 50.000. Fondos comunes de inversión, compañías de seguro, depositarias y otras entidades financieras quedan excluidas de este tramo y deben operar en el segmento competitivo.

En el tramo competitivo, destinado a montos superiores a USD 50.000, las ofertas deben detallar el valor nominal y el precio, expresado en dólares estadounidenses por cada USD 1.000 de valor nominal, con dos decimales. No existe precio mínimo ni máximo fijado para la adjudicación. La oferta mínima para este segmento es de USD 1.000 y no se impone límite máximo de monto.

Las presentaciones de órdenes, tanto para inversores individuales como institucionales, requieren canalización formal a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación habilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según el detalle oficial, el monto máximo disponible a licitar será determinado en la subasta conforme a los procedimientos fijados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

La Secretaría de Finanzas informó que la emisión del BONAR 2029N forma parte de la estrategia para afrontar vencimientos de deuda programados y proveer alternativas de inversión en moneda extranjera. El precio de colocación se definirá durante la licitación, de acuerdo con la demanda presentada por los distintos participantes.

