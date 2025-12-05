Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 26º
X
WhatsApp

“Noche de cantos navideños”, una propuesta imperdible del coro Resonancias

La sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas será lugar de una noche imperdible en la que se interpretará un atractivo repertorio.

Hoy 09:23
Coro Resonancias.

“Noche de cantos navideños” es la propuesta que el coro Resonancias, a cargo del profesor Julio Belizán, concretará este viernes desde las 20 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en calle Buenos Aires 734.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con entrada libre y gratuita, la ocasión será propicia para que los miembros del reconocido coro interpreten obras del repertorio clásico-popular y villancicos, en días de preparación para la Navidad 2025.

La invitación está hecha. La magia de la Navidad llegará en forma de música esta noche gracias a las voces de Resonancias. Será una velada llena de ritmo, alegría y tradición.

TEMAS Navidad

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
  2. 2. El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º
  3. 3. Cayó un helicóptero sobre canchas de tenis en Palermo: cuatro personas resultaron heridas
  4. 4. Comenzó la sesión preparatoria para la renovación de las 40 bancas provinciales y el inicio del nuevo período político
  5. 5. Víctor Paz fue reelecto en el Sindicato de Comercio y llamó a “defender los derechos de los trabajadores”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT