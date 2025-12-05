“Noche de cantos navideños”, una propuesta imperdible del coro Resonancias

La sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas será lugar de una noche imperdible en la que se interpretará un atractivo repertorio.

Hoy 09:23

“Noche de cantos navideños” es la propuesta que el coro Resonancias, a cargo del profesor Julio Belizán, concretará este viernes desde las 20 horas en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en calle Buenos Aires 734.

Con entrada libre y gratuita, la ocasión será propicia para que los miembros del reconocido coro interpreten obras del repertorio clásico-popular y villancicos, en días de preparación para la Navidad 2025.

La invitación está hecha. La magia de la Navidad llegará en forma de música esta noche gracias a las voces de Resonancias. Será una velada llena de ritmo, alegría y tradición.