La Policía de Santiago fortalece vínculos con Ecuador en una disertación internacional sobre crimen organizado

La Jefatura Central reunió a autoridades locales y al coronel ecuatoriano Fausto Paúl Medina Ruiz, quien expuso sobre narcotráfico, lavado de activos y cooperación internacional.

Hoy 10:05

La disertación en jefatura de policía tuvo como temas centrales el crimen organizado transnacional, compartiendo estrategias de investigación, inteligencia y cooperación internacional para enfrentar delitos complejos

El evento tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Jefatura Central de Policía, donde se desarrolló una destacada jornada de formación e intercambio internacional que tuvo como invitado principal al Coronel de Policía de Estado Mayor Magíster Fausto Paúl Medina Ruiz, funcionario de alto rango de la Policía Nacional del Ecuador, especialista en investigaciones criminales, análisis estratégico y seguridad ciudadana.

El encuentro contó con la participación del Jefe de Policía, Crio. Gral. Lic. Laureano Silva; del Subjefe, Crio. Gral. Lic. Walter Gómez; integrantes de la Plana Mayor, directores de áreas, mandos operativos y autoridades de unidades especializadas. La actividad se enmarca en las acciones institucionales destinadas a incorporar miradas internacionales y experiencias comparadas frente a los fenómenos delictivos contemporáneos.

Durante su exposición, titulada “Fenómeno del Crimen Organizado en Ecuador”, el Coronel Medina Ruiz analizó la estructura y evolución de organizaciones criminales transnacionales, rutas del narcotráfico, modalidades de lavado de activos y modos de operación de bandas delictivas. Además, presentó estrategias aplicadas en su país basadas en inteligencia criminal, coordinación interinstitucional, cooperación internacional y prevención social, destacando la importancia del fortalecimiento institucional para anticiparse a amenazas complejas.

La jornada incluyó un espacio de intercambio técnico y preguntas, donde se subrayó la necesidad de perfeccionar la capacidad operativa, el análisis estratégico y la integración regional ante delitos que exceden las fronteras. Desde la Policía de Santiago del Estero destacaron que estas miradas internacionales enriquecen la planificación y contribuyen a optimizar la respuesta ante los desafíos actuales de seguridad.

La actividad concluyó con la entrega de una plaqueta y un presente institucional al disertante, en reconocimiento a su aporte profesional, reafirmando el compromiso de la fuerza provincial con la cooperación, la innovación y la formación permanente como pilares de una seguridad pública moderna.