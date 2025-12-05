Escándalo en Flamengo: aseguran que dos jugadores se pelearon tras tener un romance con la misma mujer

Los jugadores del conjunto carioca celebraron la obtención de la Copa Libertadores y del Brasileirao pero medios de ese país revelaron una feroz interna.

Hoy 09:53

El Flamengo, reciente campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores, atraviesa un clima interno inesperado pese a su presente deportivo. En las últimas horas salió a la luz un fuerte conflicto entre Jorge Carrascal y Gonzalo Plata, dos futbolistas importantes del plantel.

Según reveló el medio Extra, ambos jugadores habrían dejado de hablarse y de coincidir en eventos privados debido a que los dos mantuvieron una relación con la misma mujer. Si bien no está claro quién estuvo primero involucrado, ese episodio habría desatado la tensión entre los deportistas.

El portal agregó que en las fiestas organizadas por Plata, suelen participar alrededor de “70 mujeres, él y un amigo”, encuentros que se volvieron frecuentes en los últimos meses. Tras el conflicto, Carrascal comenzó a asistir a reuniones junto a Erick Pulgar y otros jugadores solteros del plantel, quienes —según el citado medio— prefieren los eventos del colombiano, donde suelen asistir modelos e influencers brasileñas.

En paralelo, Plata realizó recientemente una celebración privada para festejar el título local. El evento contó con estrictas medidas: prohibición de celulares, acceso únicamente por invitación y un operativo de seguridad reforzado. La fiesta se extendió durante varias horas.

Otros medios afirmaron que los autos de lujo quedaron estacionados en la puerta por falta de espacio y que asistieron cerca de 200 mujeres, mientras otro grupo intentaba ingresar. La situación terminó cuando la policía local intervino alrededor de las 4 de la mañana de este jueves para finalizar el evento.