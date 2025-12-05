King Band Size llega a Casinos del Sol con una cena show a puro rock pop y disco funk

La banda se presentará este sábado en la nueva confitería del casino central, donde ofrecerá un espectáculo lleno de ritmo y una propuesta gastronómica especial desde las 23 horas.

Hoy 10:17

Casinos del Sol se prepara para una noche especial este sábado con la presentación de King Band Size, una propuesta de rock pop y disco funk que promete encender la pista con un repertorio enérgico y lleno de ritmo.

El espectáculo tendrá lugar en la renovada confitería del casino central, un espacio recientemente inaugurado que combina ambientación moderna, comodidad y un servicio gastronómico pensado para acompañar la experiencia artística.

Ubicado en Av. Belgrano Sur 750, este renovado salón busca consolidarse como un punto fuerte de la vida nocturna local, con una agenda variada destinada a un público mayor de 18 años. Con iluminación cálida, detalles contemporáneos y un entorno ideal para compartir, el lugar invita a disfrutar de una cena show que dará inicio a las 23 horas.

Desde la organización anticiparon que King Band Size presentará un recorrido musical que fusiona clásicos del rock, melodías pop y ritmos funk, pensado para conquistar a distintos gustos y ofrecer una noche cargada de energía y alegría.