Las Termas: se llevaron una moto en segundos tras un descuido de la dueña

Una joven dejó su Yamaha FZ25 con la llave colocada al ingresar a una vivienda y, en apenas minutos, delincuentes la encendieron y huyeron. La Fiscalía ordenó medidas para dar con el rodado y los autores.

Hoy 10:20

En plena madrugada de este viernes, un robo de moto se concretó en cuestión de segundos en el barrio Adela de Las Termas, cuando delincuentes aprovecharon un descuido de la propietaria y escaparon con el rodado.

El hecho ocurrió a las 04:40 en calle Antenor Álvarez 677, donde Johana Andrea Cuevas, de 29 años, estacionó su Yamaha FZ25 negra frente al domicilio del padre de su hijo. Según denunció, al llegar detuvo la marcha y dejó la moto con la llave colocada, ingresando al inmueble por unos cinco minutos.

Ese breve lapso fue suficiente para que personas desconocidas encendieran el vehículo y huyeran rápidamente, sin que la víctima pudiera reaccionar. El rodado sustraído posee detalles distintivos como vinilo negro en el tanque y ambos espejos colocados.

La denuncia fue radicada a las 06:00 en la Comisaría Comunitaria N°40, iniciándose las actuaciones correspondientes.

La Fiscal Dra. Pérez Vicens dispuso las medidas de rigor para avanzar con la búsqueda de la moto y la identificación de los autores del hecho.