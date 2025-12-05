Horror en India: un influencer de 18 años murió decapitado tras chocar con su moto a 140 km/h

Prince Patel, fanático de las motos, murió en un accidente que quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Hoy 11:00

Prince Patel, un reconocido influencer indio, perdió la vida en un trágico accidente cuando circulaba con su moto a 140 km/h. En el impacto, su cabeza se separó del cuerpo y murió en el acto.

El lamentable episodio ocurrió en Gujarat, y quedó registrado en un video capturado por una cámara de seguridad de la zona. La víctima tenía 18 años y era una personalidad de las redes sociales, donde se lo conocía como PKR Blogger.

Según informaron medios indios, el joven circulaba sin casco en su motocicleta KTM Duke a 140 km/h, cuando al descender de un tramo elevado perdió el control y chocó con la franja divisoria, la zona que separa las calzadas en direcciones opuestas.

El clip registró el momento en el que el influencer se estrelló y también capturó la reacción de los testigos se acercaron al lugar tras advertir el impacto. Uno de ellos se agarró la cabeza en señal de horror al ver que al joven influencer decapitado sobre el asfalto.

Prince Patel había desarrollado una gran pasión por las motocicletas y en sus redes sociales lo demostraba, ya que gran parte de sus publicaciones incluyen a su moto como protagonista.

El caso generó conmoción entre sus seguidores, que dejaron sus comentarios lamentando su pronta partida, pero también incitando al resto de los motociclistas a conducir respetando los límites de velocidad y usar siempre casco.