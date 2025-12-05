Por qué Messi no asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington

La Pulga no viajó para el evento donde se conocerán los rivales de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo.

Hoy 11:11

Lionel Messi, capitán y máximo emblema de la Selección Argentina, no asistirá al sorteo del Mundial 2026 que se realizará este viernes en Washington D.C., donde se conocerán los rivales del conjunto nacional para la próxima Copa del Mundo. La ausencia del astro rosarino sorprendió, ya que el evento reunirá a entrenadores y figuras destacadas del deporte internacional.

La ceremonia tendrá lugar en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en la capital estadounidense. Pese a vivir en el país, la Pulga decidió no viajar y permanecer en Miami, enfocado plenamente en la final de la MLS Cup, donde su equipo, Inter Miami, enfrentará a Vancouver Whitecaps este sábado en el Chase Stadium.

En representación del seleccionado argentino estará Lionel Scaloni, quien viajó junto a su cuerpo técnico. El entrenador campeón del mundo tendrá un rol de privilegio: será el encargado de ingresar con la Copa del Mundo al escenario, un reconocimiento que la FIFA otorga al DT vigente campeón. En 2022, ese honor había sido de Didier Deschamps.

El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre, desde las 14 (hora argentina), donde se definirán los grupos de un Mundial histórico que por primera vez tendrá 48 selecciones y un formato ampliado. Argentina, actual campeona, estará en el Bombo 1 como cabeza de serie, compartiendo ese privilegio con las selecciones mejor posicionadas del ranking FIFA.