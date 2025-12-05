The La Planta llega a Santiago del Estero con un show exclusivo en Crashon

Este domingo 7 de diciembre, el popular artista uruguayo del género de la cumbia llega a la provincia luego de su gira por todo el país y su paso por el Movistar Arena junto a Luciano Pereyra.

Hoy 11:13

El exitoso uruguayo del género cumbia vuelve a pisar suelo santiagueño para presentarse este domingo 7 de diciembre, a partir de la medianoche, en CRASHON, en la autopista Juan Domingo Perón.

Nicolás, o más conocido por su grupo artístico "The La Planta" alcanzó gran popularidad con el hit "HOY", donde colaboró con Valentino Merlo. La canción superó miles de reproducciones en las plataformas digitales y lo consolidó en la escena de la cumbia.

Cabe señal que Nicolás se convirtió en noticia en las últimas horas luego de hacer una canción remix con Luciano Pereyra y presentarla en vivo en el Movistar Arena juntos los chicos de “Un poco de ruido”.