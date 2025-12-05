En detalle: cómo será el nuevo bono en dólares que lanzará el Gobierno

La emisión del Bonar 2029 marcará el regreso a las colocaciones en moneda dura bajo ley local, con suscripción desde US$1.000, un cupón del 6,5% y destino específico para cubrir vencimientos de enero.

El Gobierno sorprendió este viernes con un anuncio de emisión de deuda en dólares. Es la primera colocación en moneda dura del país desde 2018.

La licitación se realizará desde el 10 de diciembre y solamente se podrá suscribir en dólares. Podrán participar grandes inversores de la Argentina y el exterior, pero también estará abierta a minoristas con ofertas a partir de US$1000.

De acuerdo con el llamado a licitación, el nuevo bono Bonar 2029 tendrá las siguientes características:

Vence el 30 de noviembre de 2029 .

. El cupón que ofrece el Tesoro es de 6,5% aunque el rendimiento final se determinará en la licitación, al cerrar el precio del bono.

que ofrece el Tesoro es de aunque el rendimiento final se determinará en la licitación, al cerrar el precio del bono. Pagará el capital íntegramente al vencimiento y abonará intereses de manera semestral , en mayo y noviembre de cada año.

y , en mayo y noviembre de cada año. Es una emisión de deuda local en dólares.

en dólares. Se le aplican las leyes argentinas.

Pueden entrar inversores del exterior , tal como ingresan a las licitaciones de deuda en pesos.

, tal como ingresan a las licitaciones de deuda en pesos. Lo recaudado se usará para cancelar una parte de los vencimientos de bonos de enero, que suman US$4300 millones.

En una entrevista con A24, el ministro de Economía Luis Caputo explicó que la emisión de deuda se hará con ley local porque para emitir bajo la normativa internacional debe pedir autorización al Congreso.

Además, con el riesgo país por encima de los 600 puntos, la Argentina debería pagar una tasa superior a 10% para salir probar suerte entre los inversores internacionales. En consecuencia, el Gobierno optó por una colocación doméstica de deuda a la que pueden ingresar inversores internacionales.

“Es un bono ley argentina emitido directamente por el Tesoro. Un bono es internacional cuando se emite mediante bancos colocadores y tiene ley internacional, principalmente, de Nueva York. Además, la tasa de 6,5% es muy baja, lo que da cuenta de que no es un bono internacional. Que los inversores extranjeros lo compren no lo convierte en un título internacional”, detalló Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.

Por su parte, Juan Manuel Truffa, socio de Outlier, coincidió en que el bono estará emitido en el mercado interno. Sin embargo, destacó que la operación es una buena noticia en términos de probar el apetito inversor por deuda argentina en dólares.

“Claramente esto es local y tiene el fin de incorporar dólares porque el Gobierno sigue sin resolver esa cuestión. Teniendo en cuenta los rendimientos actuales, seguramente la tasa salga en el área 10%. Al tener un buen cupón, que es mejor respecto el resto de la curva, eso puede ayudarlo en el pricing del bono", analizó.

El economista apuntó que no sería raro que el Gobierno agregue algún condimento adicional en los próximos días para hacer más atractiva la emisión y mejorar todavía más el precio de salida, de modo tal de llevar la tasa a un dígito.