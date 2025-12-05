Detuvieron a uno de los acusados de un violento arrebato y continúa la búsqueda de su cómplice

Tras allanamientos simultáneos, la Policía arrestó a uno de los implicados y secuestró una moto, mientras mantiene la búsqueda del otro.

Hoy 11:25

Un violento arrebato registrado el 24 de noviembre en Parque Güemes derivó este viernes en importantes allanamientos policiales, que permitieron detener a Sebastián Alejandro Ballato, mientras que Jesús Serrano —señalado como su cómplice— sigue siendo intensamente buscado.

Allanamientos simultáneos

El primer operativo se realizó en Av. Juan B. Alberdi, en el B° Herrera el Alto, donde los efectivos secuestraron una motocicleta 110 cc blanca, prendas utilizadas en el hecho y, además, detuvieron a Ballato, considerado el principal sospechoso.

De manera simultánea, otra comisión irrumpió en una vivienda ubicada en Av. Néstor Kirchner del B° Toro Yacu, donde se incautó un casco negro, aunque Serrano logró escapar, evitando su captura.

El hecho

Según la denuncia realizada por Brisa Anabel Albarracín, el ataque ocurrió cerca de las 05:00 de la madrugada del 24 de noviembre, cuando se encontraba sentada en un banco del Parque Güemes junto a una amiga. En ese momento, dos sujetos en una moto blanca se detuvieron frente a ellas y, mediante violencia física, le arrebataron la cartera con dos celulares, provocando que la joven cayera con fuerza al suelo y sufriera lesiones. Tras concretar el arrebato, los autores huyeron a gran velocidad por calle Sarmiento.

Disposición fiscal

La fiscal de turno ordenó que Ballato quede alojado en Alcaidía, mientras continúa vigente el pedido de detención para Jesús Serrano, quien permanece prófugo.