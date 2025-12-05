Mundial 2026: cuándo se conocerán las sedes, días y horarios de todos los partidos de la fase de grupos

La FIFA revelará el fixture completo en una transmisión global desde Washington, con la presencia de Gianni Infantino y leyendas del fútbol.
Tras el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 realizado este viernes en Washington D.C., la FIFA confirmará este sábado 6 de diciembre el cronograma completo de todos los partidos de la primera instancia. El anuncio generará enorme expectativa, ya que permitirá conocer cuándo y dónde jugarán las selecciones, incluida Argentina.
La presentación se realizará desde las 14:00 (hora argentina) nuevamente en Washington D.C. y será encabezada por el presidente Gianni Infantino, acompañado por leyendas del fútbol y representantes de los 42 equipos ya clasificados. La transmisión podrá seguirse a través de FIFA.com, el YouTube de FIFA y los canales oficiales con derechos.
El fixture incluirá la confirmación de sedes, fechas y horarios de los 104 partidos que tendrá la Copa del Mundo más grande de la historia, con el nuevo formato de 48 selecciones. Además, habrá análisis de los cruces y reacciones en vivo de los protagonistas.
La FIFA diseñará el programa buscando garantizar las mejores condiciones para los equipos y los espectadores. Se tendrá en cuenta la zona horaria, la logística de traslados, el reparto equitativo de sedes y los tiempos de descanso. El calendario definitivo estará disponible en marzo, una vez completados los repechajes que definirán las seis plazas restantes.
Argentina, cabeza de serie en el Bombo 1, debutará entre el viernes 12 y el miércoles 17 de junio. La confirmación exacta surgirá del cronograma que se difundirá este sábado.
A continuación, el detalle de los primeros partidos de la fase de grupos:
Jueves 11 de junio 2026
Viernes 12 de junio 2026
Sábado 13 de junio 2026
Domingo 14 de junio 2026
Lunes 15 de junio 2026
Martes 16 de junio 2026
Miércoles 17 de junio 2026
El torneo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con sedes en:
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto, Vancouver, Los Angeles, San Francisco Bay Area, Boston, Nueva York Nueva Jersey, Philadelphia, Houston, Dallas, Miami, Atlanta, Kansas City y Seattle.
El fixture completo incluirá todos los partidos, desde la fase de grupos hasta la gran final. Entre los destacados: