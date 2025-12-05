Zamora inauguró obras y aseguró: “Seguiremos construyendo una provincia que genere desarrollo y posibilidades para todos”

.En la localidad de Kilómetro 49, departamento Ojo de Agua, se habilitó un nuevo agrupamiento educativo, una posta sanitaria renovada y se entregó una vivienda social, reforzando la inversión en educación, salud y bienestar de la comunidad.

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este viernes por la mañana el nuevo edificio del Agrupamiento N° 86.001, ubicado en la localidad de Kilómetro 49, en el departamento Ojo de Agua.

En esta oportunidad también fue habilitado el renovado edificio de la posta sanitaria de esta comunidad y se entregó una vivienda social como parte del programa ejecutado a través de Ministerio de Desarrollo Social.

Es importante remarcar que con la inauguración de este agrupamiento finalizó el Programa de Conectividad que se lleva adelante en todo el territorio santiagueño, que brinda acceso a internet a un total de 2.043 escuelas y jardines de infantes, con fondos netamente provinciales.

El programa comprende 1.511 predios educativos conectados mediante cable módem (157), fibra óptica (320), radio láser (188) y antena starlink (846).

En esta oportunidad, Zamora estuvo acompañado por el jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez, y los ministros de Educación, Mariela Nassif; de Obras Públicas, Aldo Hid; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Salud, Natividad Nassif. Además de secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín y la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, quienes fueron recibidos por la comisionada municipal de Km 49, María Eugenia Ibarra, y el comisionado electo, Ángel Ullua.

La actividad oficial fue iniciada -en representación del gobernador Zamora- por los ministros de Desarrollo Social y de Salud, junto con el secretario de Obras Públicas y la directora del Interior, Graciela Alzogaray, quienes hicieron entrega formal de llaves de una vivienda social construida para María Mercedes Mansilla y su familia.

También fue parte de la breve ceremonia la comisionada María Eugenia Ibarra, cuya comuna colaboró con la construcción de la casa con fondos aportados por la provincia.

Luego fue habilitado el edificio de la posta sanitaria de esta localidad, cuyas instalaciones fueron completamente refaccionadas.

En esta oportunidad, las autoridades provinciales fueron recibidas por el responsable de la posta de salud, Juan Costas, con quien recorrieron las dependencias que fueron acondicionadas para mejorar la calidad de atención y fortalecer la red sanitaria provincial.

Además, fue equipada con nuevo mobiliario, heladera y otros elementos. Además se sumó equipamiento informático compuesto por dos computadoras y una impresora, para mejorar el registro y la gestión administrativa del servicio.

La posta cuenta con dos consultorios médicos, farmacia, enfermería, sala de espera, cocina, depósito y sanitarios para el público y el personal. También dispone de servicio de internet, garantizando conectividad para la gestión administrativa y asistencial.

Con esta obra, el Gobierno de la provincia refuerza la presencia del sistema público en el territorio, brindando a la comunidad de Km 49 un espacio de atención moderno, equipado y plenamente operativo, destinado a mejorar la accesibilidad y la calidad del cuidado de la salud en el departamento Ojo de Agua.

Posteriormente, el gobernador Zamora dejó formalmente inaugurado el edificio del Agrupamiento N° 86.001, en la escuela sede de Km 49, a donde asisten un total de 52 alumnos de parajes vecinos.

El establecimiento cuenta con 4 aulas comunes, 4 aulas taller, sala de informática, biblioteca, fogón, patio cívico cubierto, laboratorio y sanitarios en una superficie total de 2.200 metros cuadrados cubiertos.

Al llegar, el mandatario fue recibido por el rector del Agrupamiento, Manuel Herrera, quien acompañó en el recorrido por el establecimiento.

En su discurso, ante una importante cantidad de público, Zamora expresó: “Hoy es un día histórico para la comunidad del Km 49 y comunidades vecinas; nos enorgullece abrir las puertas de esta nueva y magnífica casa de estudios. Será un espacio de aprendizaje y crecimiento para nuestros adolescentes”.

Asimismo, resaltó la gestión de Gerardo Zamora “que está centrada en la igualdad de oportunidades e inclusión, como así también de inversión en obras e infraestructura, lo cual fortalece y promueve la educación del sistema educativo en todos sus niveles”.

De igual manera hizo referencia a las concreciones sanitarias y habitacionales. Dijo: “Es muy importante para nosotros, sobre todo porque la salud y la educación son pilares fundamentales y tiene que llegar a todos lados”.

En cuanto al programa de viviendas sociales, resaltó: “Tiene un significado fundamental con el arraigo, con la mejora en dignidad y eliminando también las enfermedades endémicas como el Mal de Chagas. Ya tenemos más de 33.000 viviendas entregadas en forma gratuita, amobladas y bajo un programa solidario de trabajo de comunas y organizaciones no gubernamentales”.

Por otro lado, el mandatario subrayó la importancia de encontrarse en una escuela y de habilitar una nueva sede para un agrupamiento. “Es un compromiso que iniciamos hace bastante tiempo, fundamentalmente con la igualdad educativa, lo cual significó más de 600 jardines de infantes a largo y ancho de la provincia; significó mejoras en infraestructura, en equipamiento; significó que en los agrupamientos como éste los jóvenes pudieran acceder a la en la ruralidad en el nivel medio”, expresó.

A su vez, remarcó la igualdad educativa como pilar de su gestión al señalar: “Para nosotros todos los establecimientos tienen el mismo valor, que tengan la misma infraestructura y el mismo equipamiento es el objetivo”.

En otro orden, Zamora destacó la importancia de los programas como el Conociendo mi provincia; también los planes de asistencia nutricional para los distintos niveles y la finalización del Plan de Conectividad que actualmente beneficia a 1.511 predios escolares y 2.043 escuelas y jardines de infantes. “Todas van a tener internet gracias a este programa de inversión netamente provincial, que eso también tiene que ver con la igualdad educativa. Es la posibilidad de igualdad de oportunidades y mejor calidad de vida para todos los santiagueños”.

También dedicó un párrafo aparte al crecimiento sostenido de Santiago del Estero, que logró posicionarla como una de las principales provincias exportadoras por excelencia, lo que representa para la Nación un importante ingreso de dólares con balanza comercial positiva. La sexta en el orden nacional.

Seguidamente, agradeció la vocación de los docentes santiagueños por contribuir con el crecimiento de la provincia a través de la educación como principal herramienta, “por mantener un año más las escuelas abiertas y con ello generando un mejor futuro para nuestra patria”.

“Es importante –expresó- que nuestros niños y jóvenes a través de la vocación docente y la esperanza de todas las comunidades educativas que incluyen a las familias santiagueñas, pensando en eso ciudadanos que comienzan a ser, tengan acceso a una educación de igualdad, que puedan prepararse, que puedan discernir y tener libertad”.

Dijo que es fundamental invertir en brindar herramientas a las nuevas generaciones, “para hacer frente a un mundo que es cada vez más complejo y que no solamente es el trabajo de la tierra o de la industria, si no de economía del conocimiento y tiene que tener cualquier niño o joven el acceso a esa posibilidad en términos de igualdad y por eso la inversión educativa para nosotros es fundamental”.

Al despedirse de los vecinos de Ojo de Agua, el gobernador dejó su compromiso para continuar trabajando por Santiago del Estero, para “seguir construyendo solidariamente y sin individualismos una provincia que genere desarrollo sustentable, progreso y posibilidades para todos”.