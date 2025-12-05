Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 35º
X
WhatsApp

Víctor Salto y Francisco Jiménez asumieron al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda

El pasado jueves 30 de noviembre, en el marco de un acto institucional, asumieron formalmente sus funciones la nueva Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de La Banda.

Hoy 12:21

Las autoridades, electas mediante el voto directo y democrático de los afiliados en los comicios realizados el 19 de noviembre, reafirman la continuidad de una gestión que ha demostrado su compromiso inquebrantable con los derechos de los trabajadores mercantiles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Lista Naranja, que resultó victoriosa en las elecciones, está encabezada por Víctor "Vitillo" Salto como Secretario General y Francisco "Ley" Jiménez como Subsecretario. La fórmula inicia este nuevo período de cuatro años bajo el lema que ha caracterizado su labor y que renueva su vigencia: "Gestión con hechos no con palabras, compromiso con vos y para vos".

Durante el acto de asunción, Víctor Salto agradeció el amplio respaldo de los afiliados y se comprometió a redoblar los esfuerzos para enfrentar los desafíos del sector. El líder sindical enfatizó la prioridad de garantizar la defensa de los puestos de trabajo y la mejora constante de las condiciones laborales y los beneficios sociales para toda la familia mercantil.

En esta nueva etapa se ratifica su esfuerzo constante para seguir trabajando en beneficio del empleado de comercio y su familiar.

TEMAS La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Los diputados provinciales juraron sus bancas y comenzó formalmente el nuevo período legislativo en Santiago del Estero
  2. 2. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
  3. 3. Tras el puesto 10 en la primera sesión, Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi
  4. 4. El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º
  5. 5. Cayó un helicóptero sobre canchas de tenis en Palermo: cuatro personas resultaron heridas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT