Víctor Salto y Francisco Jiménez asumieron al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda

El pasado jueves 30 de noviembre, en el marco de un acto institucional, asumieron formalmente sus funciones la nueva Comisión Directiva y la Comisión Revisora de Cuentas del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de La Banda.

Hoy 12:21

Las autoridades, electas mediante el voto directo y democrático de los afiliados en los comicios realizados el 19 de noviembre, reafirman la continuidad de una gestión que ha demostrado su compromiso inquebrantable con los derechos de los trabajadores mercantiles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Lista Naranja, que resultó victoriosa en las elecciones, está encabezada por Víctor "Vitillo" Salto como Secretario General y Francisco "Ley" Jiménez como Subsecretario. La fórmula inicia este nuevo período de cuatro años bajo el lema que ha caracterizado su labor y que renueva su vigencia: "Gestión con hechos no con palabras, compromiso con vos y para vos".

Durante el acto de asunción, Víctor Salto agradeció el amplio respaldo de los afiliados y se comprometió a redoblar los esfuerzos para enfrentar los desafíos del sector. El líder sindical enfatizó la prioridad de garantizar la defensa de los puestos de trabajo y la mejora constante de las condiciones laborales y los beneficios sociales para toda la familia mercantil.

En esta nueva etapa se ratifica su esfuerzo constante para seguir trabajando en beneficio del empleado de comercio y su familiar.