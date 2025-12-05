“No entiendo”: la frustración de Colapinto tras quedar 19° en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi

El argentino se mostró decepcionado y molesto por la falta de evolución del Alpine tras la primera jornada de actividad en el circuito de Yas Marina.

Hoy 12:41

Franco Colapinto completó este viernes las prácticas 1 y 2 del GP de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, donde firmó una jornada irregular y dejó fuertes declaraciones de cara a la última carrera de la temporada. El argentino fue 10° en la FP1 y cayó al 19° puesto en la FP2, en un día negativo para Alpine.

En la primera sesión, Colapinto aprovechó los neumáticos medios y se mantuvo competitivo pese a los 35 grados de temperatura en el asfalto. Marcó 1:26.378 y terminó décimo en una tanda con nueve pilotos de reserva en pista.

La situación cambió en la segunda práctica. Alpine perdió rendimiento y Colapinto cayó al anteúltimo lugar, mientras que Pierre Gasly terminó último, un panorama preocupante para la escudería. “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto, hay que trabajarlo para mañana”, dijo el argentino en ESPN. También remarcó: “Hay que entender por qué estamos tan lejos”, haciendo referencia a la diferencia con el resto de las escuderías.

El argentino volverá a pista este domingo desde las 10:00 (hora argentina) para disputar el último Gran Premio del año, con 58 vueltas sobre Yas Marina. La carrera será transmitida por Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.