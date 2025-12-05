Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 35º
X
Somos Deporte

“No entiendo”: la frustración de Colapinto tras quedar 19° en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi

El argentino se mostró decepcionado y molesto por la falta de evolución del Alpine tras la primera jornada de actividad en el circuito de Yas Marina.

Hoy 12:41

Franco Colapinto completó este viernes las prácticas 1 y 2 del GP de Abu Dhabi en el circuito de Yas Marina, donde firmó una jornada irregular y dejó fuertes declaraciones de cara a la última carrera de la temporada. El argentino fue 10° en la FP1 y cayó al 19° puesto en la FP2, en un día negativo para Alpine.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Tras el puesto 10 en la primera sesión, Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi

En la primera sesión, Colapinto aprovechó los neumáticos medios y se mantuvo competitivo pese a los 35 grados de temperatura en el asfalto. Marcó 1:26.378 y terminó décimo en una tanda con nueve pilotos de reserva en pista.

La situación cambió en la segunda práctica. Alpine perdió rendimiento y Colapinto cayó al anteúltimo lugar, mientras que Pierre Gasly terminó último, un panorama preocupante para la escudería. “No entiendo cómo los otros mejoran tanto y nosotros empeoramos tanto, hay que trabajarlo para mañana”, dijo el argentino en ESPN. También remarcó: “Hay que entender por qué estamos tan lejos”, haciendo referencia a la diferencia con el resto de las escuderías.

El argentino volverá a pista este domingo desde las 10:00 (hora argentina) para disputar el último Gran Premio del año, con 58 vueltas sobre Yas Marina. La carrera será transmitida por Disney+ (Plan Premium), Fox Sports y F1 TV Pro.

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Los diputados provinciales juraron sus bancas y comenzó formalmente el nuevo período legislativo en Santiago del Estero
  2. 2. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
  3. 3. Tras el puesto 10 en la primera sesión, Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi
  4. 4. El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º
  5. 5. Cayó un helicóptero sobre canchas de tenis en Palermo: cuatro personas resultaron heridas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT