Bajan el dólar oficial y el riesgo país tras el anuncio de que la Argentina retorna al mercado de deuda

La medida genera subas en bonos y acciones locales mientras los inversores reaccionan positivamente al regreso de la Argentina al financiamiento en dólares.

Hoy 13:23

Los inversores recibieron de forma positiva el anuncio de que la Argentina volverá a financiarse en dólares con un bono a 2029. Tras la novedad, los bonos y acciones subían, mientras el riesgo país y el dólar retrocedían de manera leve.

El indicador que elabora JP Morgan bajaba 12 unidades este viernes y operaba en 622 puntos. La Argentina todavía necesita una compresión adicional que lleve al riesgo país a la zona de los 450 puntos si quiere emitir un bono en el mercado internacional.

Por eso, por el momento el ministro Luis Caputo anunció una colocación de deuda local. La novedad impulsó el precio de los bonos en dólares, que ganaban hasta 1% en el mercado.

Las acciones, por su parte, mostraban números positivos. En Wall Street, los papeles de origen local (o ADR) avanzaban hasta 3%, lideradas por Loma negra, Transportadora de gas del sur y Banco Supervielle. A nivel local, en tanto, el S&P Merval, índice líder de la bolsa porteña, subía 1,4%.

El dólar, en tanto, caía tanto en el segmento mayorista como en el minorista. En Banco Nación, el precio del billete cae cinco pesos hasta $1465.

Por su parte, el dólar MEP retrocedía 0,4% hasta $1464,70 y el contado con liquidación cedía 0,5% para llegar a $1504.