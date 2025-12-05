Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 35º
X
País

Bajan el dólar oficial y el riesgo país tras el anuncio de que la Argentina retorna al mercado de deuda

La medida genera subas en bonos y acciones locales mientras los inversores reaccionan positivamente al regreso de la Argentina al financiamiento en dólares.

Hoy 13:23

Los inversores recibieron de forma positiva el anuncio de que la Argentina volverá a financiarse en dólares con un bono a 2029. Tras la novedad, los bonos y acciones subían, mientras el riesgo país y el dólar retrocedían de manera leve.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El indicador que elabora JP Morgan bajaba 12 unidades este viernes y operaba en 622 puntos. La Argentina todavía necesita una compresión adicional que lleve al riesgo país a la zona de los 450 puntos si quiere emitir un bono en el mercado internacional.

Por eso, por el momento el ministro Luis Caputo anunció una colocación de deuda local. La novedad impulsó el precio de los bonos en dólares, que ganaban hasta 1% en el mercado.

Las acciones, por su parte, mostraban números positivos. En Wall Street, los papeles de origen local (o ADR) avanzaban hasta 3%, lideradas por Loma negra, Transportadora de gas del sur y Banco Supervielle. A nivel local, en tanto, el S&P Merval, índice líder de la bolsa porteña, subía 1,4%.

El dólar, en tanto, caía tanto en el segmento mayorista como en el minorista. En Banco Nación, el precio del billete cae cinco pesos hasta $1465.

Por su parte, el dólar MEP retrocedía 0,4% hasta $1464,70 y el contado con liquidación cedía 0,5% para llegar a $1504.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Los diputados provinciales juraron sus bancas y comenzó formalmente el nuevo período legislativo en Santiago del Estero
  2. 2. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
  3. 3. Tras el puesto 10 en la primera sesión, Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi
  4. 4. El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º
  5. 5. Cayó un helicóptero sobre canchas de tenis en Palermo: cuatro personas resultaron heridas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT