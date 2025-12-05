El dólar oficial volvió a caer y quedó a casi $80 del techo de la banda

La novedad del regreso al mercado de deuda se enmarca dentro de las crecientes críticas del FMI, pero también de economistas locales e internacionales, a la falta de acumulación de reservas.

Hoy 16:58

El dólar oficial cayó por cuarta jornada consecutiva y prolongó la pax cambiaria, ante la novedad del regreso oficial de Argentina al mercado internacional de deuda, con un llamado a licitación la próxima semana. De este modo, se alejó del techo de la banda, alcanzando la brecha máxima en dos semanas.

En este contexto, el tipo de cambio mayorista cayó $9 (-0,6%), hasta los $1.435. De esta manera, quedó a 5,5% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.513.

En el tramo minorista, el dólar en el Banco Nación se vendió a $1.460 para la venta, un retroceso de $10 contra ayer. Asimismo, de acuerdo al relevamiento que hace el BCRA entre las cotizaciones de los distintos bancos, el dólar minorista cotizó a $1.462,75 en promedio.

En cuanto a los tipos de cambio bursátiles, el CCL desciende $9,26 (-0,6%) a $1.504,82, mientras que el MEP avanza $1,89 (+0,1%) a $1.472,92. Por su parte, el dólar blue terminó a $1.435, $5 por encima del cierre anterior. Mientras, el dólar cripto se mueve con una calma similar, en los $1.497,99, según Bitso.

En el tramo de futuros, las bajas son generalizadas. Los descensos más sustanciales son en el dólar mayorista pautado para mayo de 2026, que baja 0,43%, hasta $1.609,0. Por su parte, el tipo de cambio para fines de diciembre se proyecta en $1.455.

Acumulación de reservas: deudas y dudas

La novedad del regreso al mercado de deuda se enmarca dentro de las crecientes críticas del FMI, pero también de economistas locales e internacionales, a la falta de acumulación de reservas y las dudas por parte del equipo económico respecto al futuro del esquema cambiario.

Ayer, el FMI advirtió que "que Argentina cumpla la meta de reservas de fin de año será difícil", pactada en el programa de asistencia financiera. "Esta declaración se produce mientras las autoridades argentinas preparan su regreso a los mercados internacionales de bonos después de casi seis años", subrayaron desde Aurum Valores.

Este jueves, el exdirector del FMI, Alejandro Werner, subrayó la preocupación del organismo. "El Fondo sí está muy preocupado de dos cosas: la falta de acumulación de reservas y la falta de claridad en como irse moviendo a un régimen cambiario que tengo mayor flexibilidad y que eventualmente le permita revertir el atraso cambiario".

Sobre este punto, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) subrayaron que "los últimos datos monetarios (última rueda de noviembre y primeras dos de diciembre) sugieren que el Tesoro estuvo vendiendo dólares en el mercado, aunque en magnitudes acotadas".

Y detallaron: "Al depurar el impacto de la liquidación de la licitación del viernes y del pago del Bonte 2030 del lunes, estimamos ventas netas por unos u$s23 millones en esos tres días".