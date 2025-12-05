“Si venís a vivir acá, tenés que respetar a los carpinchos”: Nicole Neumann criticó a los vecinos de Nordelta:

La modelo defendió a los animales que habitan la zona y advirtió sobre la importancia de convivir con la naturaleza antes de invadir su hábitat.

Hoy 13:37

Nicole Neumann contó en sus redes sociales la charla que tuvo con algunos de sus vecinos sobre los carpinchos que circulan por Nordelta. A partir de este ida y vuelta, Esto, la llevó a una reflexión sobre la empatía de los humanos hacia los animales.

“Si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos, primero y principal, son parte de la naturaleza, pero porque además estaban primero que nosotros, era su hábitat“, analizó.

Por otra parte, remarcó: “Esto era pantano. Entonces, si uno viene a invadir, a construir arriba, no podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho, porque los pusieron en la Tierra igual que a nosotros para vivirla y disfrutarla, tanto o más que nosotros”.

“Básicamente, si no podés convivir con empatía y en amor con ellos, por lo menos no los maltraten o nos los quieran retirar de su casa por la codicia del humano de lotear las tierras”, siguió.

“Si no, andate a otra zona donde no hayan animales si no los disfrutás, porque para mí, para mis hijos, para la gente que viene de visita, son hasta una atracción del paisaje. Es un plus de estar en un lugar con naturaleza”, admitió sumamente indignada.