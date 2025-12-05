Antes del sorteo del Mundial, Donald Trump elogió a Javier Milei: "Está haciendo un muy buen trabajo"

El presidente de Estados Unidos habló sobre la gestión del mandatario argentino y recordó su encuentro con Lionel Messi, en la previa del sorteo de la Copa del Mundo junto a Canadá y México.

Hoy 14:19

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar de su relación con Javier Milei en la previa del sorteo de la próxima copa del Mundo.

“Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo”, aseguró el mandatario de uno de los países que será anfitrión del próximo Mundial junto a Canadá y México.

Ante las preguntas de la periodista argentina de Telefe Sofía Martínez, el mandatario estadounidense habló de MAGA en alusión a “make Argentina great again”.

Acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, Trump fue consultado sobre la posibilidad de ver a Lionel Messi en un partido de fútbol. Si bien el republicano dijo que el argentino es fantástico, rápidamente recordó un encuentro que tuvo recientemente con el portugués Cristiano Ronaldo, otra estrella internacional que tendrá la próxima Copa.

Recientemente, la familia de Trump estuvo cerca de Messi. Ivanka Trump, hija del presidente de los Estados Unidos, disfrutó de la goleada del Inter Miami ante Nashville SC que clasificó a Las Garzas a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS y además se dio el lujo de ver a sus tres hijos salir al campo de juego del Chase Stadium de la mano de los jugadores, entre ellos la gran estrella Lionel Messi.

El mensaje de Trump hacia Messi no es casual. Ambos líderes han forjado una gran relación en los últimos meses que permitieron forjar acuerdos financieros que ayudaron a la Argentina en medio de las tensiones que hubo en los mercados en la previa de las elecciones.