“Chiqui” Tapia confirmó que ya negocian la renovación de Scaloni "hasta 2030"

En la antesala del sorteo del Mundial 2026, el presidente de la AFA aseguró que ya mantienen conversaciones con "todos los cuerpos técnicos" para extender sus contratos hasta la próxima Copa del Mundo.

Hoy 14:38

Minutos antes del sorteo del Mundial 2026 en Washington, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró que ya mantienen conversaciones con Lionel Scaloni para extender su contrato como entrenador de la Selección Argentina. La intención es renovar también a todos los cuerpos técnicos de las Juveniles.

Tapia explicó que las charlas avanzan de forma positiva y que el objetivo es asegurar continuidad hasta el 2030, año en el que se disputará la próxima Copa del Mundo. “Habrá renovación, estamos hablando con su representante. La idea es renovar a todos los cuerpos técnicos hasta el 2030, que tenemos el próximo Mundial”, expresó en diálogo con Telefé.

De concretarse, el entrenador que condujo a la Albiceleste a la tercera Copa del Mundo seguirá al frente del combinado nacional. Del mismo modo, se espera que los entrenadores de las divisiones juveniles también amplíen sus vínculos.

Por otra parte, Tapia manifestó su expectativa por el sorteo de este sábado, luego del gran cierre de las Eliminatorias. “Nos veo bien, por cómo hemos terminado la clasificación tres fechas antes y primeros en el ranking nuevamente. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defender la Copa”, subrayó.

En relación con la posible sede para los primeros partidos del Mundial, el presidente de la AFA confesó su deseo de que la Selección juegue en Miami. “Ojalá sea Miami, creo que somos más locales ahí que en cualquier lado. Pero el público argentino acompaña a todos lados. Lo demostró en Qatar y lo demostrará acá”, afirmó.