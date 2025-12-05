Scaloni entregó la Copa y sueña con otro Mundial: "Lo intentaremos de nuevo"

El DT de la Albiceleste devolvió la réplica del trofeo que ostenta desde su consagración en Qatar 2022.

La Selección Argentina es cabeza de serie en el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026, que se realiza en Washington, donde además estuvo obligada a entregar la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. En la ceremonia, Lionel Scaloni participó con el trofeo original y dejó un mensaje contundente de cara al futuro: “Lo intentaremos de nuevo”.

El entrenador recordó la final ante Francia y destacó la mentalidad del equipo en aquel histórico triunfo. “Fue inolvidable, pasaron un montón de cosas. A pesar de las dificultades seguimos creyendo y nunca pensamos que podía terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso espera nuestra gente y lo vamos a intentar nuevamente”, afirmó tras entregar la copa.

Tras la conquista en Medio Oriente, el plantel regresó al país con una réplica oficial, bañada en oro y con los mismos detalles que la original, aunque con una diferencia clave: solo incluye el nombre del campeón de esa edición. En cambio, la Copa del Mundo verdadera, diseñada por el italiano Silvio Gazzaniga para Alemania 1974, es de oro macizo, tiene un valor estimado de 20 millones de dólares y permanece custodiada en la sede de la FIFA, en Zúrich.

Esta versión auténtica solo viaja en tres ocasiones: en las giras previas para los países participantes, durante la celebración del Mundial en la nación anfitriona y en el congreso anual de la Federación. Gracias a la existencia de dos trofeos, se vivió una imagen icónica en el Estadio Lusail, donde los jugadores celebraron con ambas copas, aunque la verdadera solo llegó al vestuario antes de regresar al resguardo de FIFA.

La empresa italiana Bertoni GDE es la encargada de fabricar los trofeos que se entregan a cada campeón del mundo. La pieza mide 38 centímetros, pesa 6,2 kilos y cuenta con una base de 13 centímetros, adornada con dos bandas de malaquita verde.