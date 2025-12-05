Donald Trump recibió el premio de la paz de la FIFA y celebró la llegada del Mundial 2026 a Norteamérica

El presidente de Estados Unidos fue distinguido por la FIFA por sus esfuerzos en pro de la paz internacional y destacó la magnitud histórica del torneo que se organizará por primera vez en tres países y reunirá a 48 selecciones.

Hoy 15:15

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue reconocido este viernes con el nuevo Premio de la Paz de la FIFA, que tiene como objetivo celebrar “los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y aportan esperanza a las generaciones futuras”.

“Es uno de los mayores honores de mi vida”, dijo el mandatario al recibir el galardón en el Kennedy Center de Washington DC, donde se realizará el sorteo del Mundial 2026 de Fútbol, que se jugará también en México y Canadá.

El premio fue entregado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al líder de la Casa Blanca por su “acción extraordinaria” para buscar la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania.

“El mundo es un lugar más seguro ahora y creo que Estados Unidos lo va a mantener así”, declaró Trump, quien recibió un voluminoso trofeo dorado y una medalla conmemorativa por su gestión de diversos conflictos internacionales.

El mandatario republicano es amigo y un aliado cercano de Infantino en la campaña para que los estadounidenses se enamoren de una vez por todas del “soccer”. Infantino ha respaldado además las iniciativas de paz de Trump en Oriente Medio.

Por otra parte, Trump también expresó este viernes su agradecimiento a Canadá y México por su colaboración en la organización de la Copa Mundial de fútbol que los tres países acogerán el próximo año. “Hemos trabajado estrechamente con esos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales”, afirmó en declaraciones recogidas en el evento.

Trump aseguró que su país está listo para ser uno de los anfitriones del torneo. “Estamos preparados para esto”, dijo preguntado por los periodistas en la alfombra roja del Centro Kennedy de Washington.

La llegada del sorteo del Mundial 2026 marcó un momento destacado para el fútbol internacional, con la expectativa de que el torneo, que reunirá a cuarenta y ocho selecciones, transforme el panorama deportivo en Estados Unidos, México y Canadá.

Trump celebró el Mundial al arribar a Washington para la ceremonia que definirá el camino de los equipos hacia el título, subrayando la magnitud de la ocasión y el impacto que tendrá en el país.

En declaraciones durante su llegada al sitio, Trump expresó su entusiasmo por el papel de Estados Unidos como anfitrión conjunto del torneo. El mandatario afirmó: “Es un gran día y es un gran deporte, y realmente está llegando a América y nadie pensó nunca que algo así podría suceder”. La organización del Mundial 2026 representa la primera vez que el evento se celebrará en tres países, lo que refuerza la relevancia de la cita para la región.

El sorteo en Washington no solo define los grupos y el calendario de la competición, sino que también simboliza el inicio de una nueva etapa para el fútbol en Norteamérica. La expansión a 48 equipos supone un desafío logístico y deportivo sin precedentes, consolidando a Estados Unidos, México y Canadá como epicentro del fútbol mundial en 2026.