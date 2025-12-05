El Club Banfield será escenario de la “Gran Campaña de Salvación, Sanidad y Milagros”

Esta actividad se realizará desde el sábado 6 hasta el domingo 21 de diciembre, a las 20.

Hoy 15:26

La municipalidad de La Banda, a través de la Oficina de Culto, acompañará la realización de la “Gran Campaña de Salvación, Sanidad y Milagros” promovida por el Consejo Pastoral Apeuba y Pastores Unidos de La Banda.

Esta actividad se realizará desde el sábado 6 hasta el domingo 21 de diciembre, a las 20, en las instalaciones del Club Atlético Banfield, situado en calle Omil, entre Monteagudo y 27 de abril.

El Ministerio Evangélico “Jesucristo El Sanador” también intervendrá en la campaña que contactará con actividades de carácter espiritual y social, destinadas al bienestar de la comunidad.

Al respecto, el pastor Juan Gallo destacó la importancia de la predicación del Evangelio, “Vivimos en un tiempo donde nuestra sociedad enfrenta desafíos profundos: familias quebrantadas, jóvenes sin rumbo, personas que luchan con la soledad, la ansiedad y la falta de esperanza. Cada día vemos cómo crece la necesidad de un mensaje que restaure, fortalezca y dé propósito. En medio de estas realidades, predicar el Evangelio se vuelve más importante que nunca. El Evangelio es un mensaje de amor, de perdón y de transformación. Es la buena noticia que declara que Dios no se ha olvidado de nosotros y que todavía hay esperanza para cada vida, cada hogar y cada corazón.

Cuando anunciamos el Evangelio, llevamos luz donde hay oscuridad, paz donde hay temor, y propósito donde hay confusión. No se trata solo de palabras, sino de un llamado a la reconciliación, a la unidad y al cambio verdadero.

Hoy más que nunca, nuestra sociedad necesita escuchar que hay un camino mejor. Que hay un Dios que restaura. Que hay un Salvador que transforma. Predicar el Evangelio no es solo un mandato espiritual, es una respuesta urgente a las necesidades de nuestro tiempo”, finalizó Gallo.