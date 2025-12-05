Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 36º
X
Locales

La Banda celebrará el “Día Nacional del Ciclista” con un encuentro en la plaza Belgrano

También habrá shows en vivo de artistas locales, intervenciones de academias de danzas, feria de emprendedores y artesanos.

Hoy 15:28
Día Nacional del Ciclista

Con el acompañamiento de la municipalidad de la ciudad de La Banda, el sábado 6 de diciembre a las 19 se realizará un encuentro en la plaza Manuel Belgrano, para conmemorar y celebrar el “Día Nacional del Ciclista”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este encuentro participarán delegaciones de ciclistas locales, ciudad Capital, interior y de diferentes puntos del país, que se reunirán en esta ciudad para compartir y disfrutar de un momento de confraternidad.

También habrá shows en vivo de artistas locales, intervenciones de academias de danzas, feria de emprendedores y artesanos, sorteos de importantes premios y entrega de reconocimientos a ciclistas destacados.

En el evento intervendrán diferentes áreas municipales como las direcciones de Turismo, Deportes, Salud, Tránsito y Alerta Banda. De este modo, se invita a los vecinos a participar en esta jornada para compartir y apoyar a quienes llevan el ciclismo en el corazón.

Referencias de esta fecha

Cada 5 de diciembre, Argentina celebra el “Día Nacional del Ciclista”, una jornada que destaca el crecimiento del uso de la bicicleta y a todas las personas que la eligen para trasladarse, hacer deporte o simplemente disfrutar del aire libre.

La bicicleta es una alternativa económica, saludable y sustentable, que gana cada vez más espacio en las ciudades y en la vida cotidiana.

Sin embargo, detrás de esta fecha hay una historia que no todos conocen. El homenaje a Remigio Saavedra, una de las figuras más emblemáticas del ciclismo argentino, cuyo espíritu incansable lo llevó a convertirse en leyenda.

El 5 de diciembre de 1981, Saavedra realizó una gesta que impactó al país: unió Mendoza y Buenos Aires pedaleando más de 1.100 kilómetros en 18 horas y 45 minutos, cuando ya tenía 70 años. Con ese desafío volvió a demostrar que su fuerza y su pasión seguían intactas.

Pero su epopeya tenía antecedentes. En 1943, con 32 años, ya había completado el mismo recorrido en tiempo récord, estableciendo marcas que superaban incluso a los trenes de la época. Aquellas hazañas lo transformaron en un símbolo de resistencia, disciplina y esfuerzo.


TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Los diputados provinciales juraron sus bancas y comenzó formalmente el nuevo período legislativo en Santiago del Estero
  2. 2. Tras el puesto 10 en la primera sesión, Franco Colapinto finalizó 19º en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi
  3. 3. Un camión batea volcó durante tareas de enripiado en la Ruta Provincial N° 4 y dejó lesiones leves en el conductor
  4. 4. El tiempo para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: calor intenso y máxima de 36º
  5. 5. EN VIVO | Se sortea el Mundial de Fútbol 2026: Argentina conocerá a sus rivales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT