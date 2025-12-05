La Banda celebrará el “Día Nacional del Ciclista” con un encuentro en la plaza Belgrano

También habrá shows en vivo de artistas locales, intervenciones de academias de danzas, feria de emprendedores y artesanos.

Hoy 15:28

Con el acompañamiento de la municipalidad de la ciudad de La Banda, el sábado 6 de diciembre a las 19 se realizará un encuentro en la plaza Manuel Belgrano, para conmemorar y celebrar el “Día Nacional del Ciclista”.

En este encuentro participarán delegaciones de ciclistas locales, ciudad Capital, interior y de diferentes puntos del país, que se reunirán en esta ciudad para compartir y disfrutar de un momento de confraternidad.

También habrá shows en vivo de artistas locales, intervenciones de academias de danzas, feria de emprendedores y artesanos, sorteos de importantes premios y entrega de reconocimientos a ciclistas destacados.

En el evento intervendrán diferentes áreas municipales como las direcciones de Turismo, Deportes, Salud, Tránsito y Alerta Banda. De este modo, se invita a los vecinos a participar en esta jornada para compartir y apoyar a quienes llevan el ciclismo en el corazón.

Referencias de esta fecha

Cada 5 de diciembre, Argentina celebra el “Día Nacional del Ciclista”, una jornada que destaca el crecimiento del uso de la bicicleta y a todas las personas que la eligen para trasladarse, hacer deporte o simplemente disfrutar del aire libre.

La bicicleta es una alternativa económica, saludable y sustentable, que gana cada vez más espacio en las ciudades y en la vida cotidiana.

Sin embargo, detrás de esta fecha hay una historia que no todos conocen. El homenaje a Remigio Saavedra, una de las figuras más emblemáticas del ciclismo argentino, cuyo espíritu incansable lo llevó a convertirse en leyenda.

El 5 de diciembre de 1981, Saavedra realizó una gesta que impactó al país: unió Mendoza y Buenos Aires pedaleando más de 1.100 kilómetros en 18 horas y 45 minutos, cuando ya tenía 70 años. Con ese desafío volvió a demostrar que su fuerza y su pasión seguían intactas.

Pero su epopeya tenía antecedentes. En 1943, con 32 años, ya había completado el mismo recorrido en tiempo récord, estableciendo marcas que superaban incluso a los trenes de la época. Aquellas hazañas lo transformaron en un símbolo de resistencia, disciplina y esfuerzo.



