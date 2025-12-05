Con un emotivo acto Nediani encabezó el cierre del Ciclo Lectivo 2025 de los Jardines de Infantes Municipales

La jornada reunió a docentes, directivos, autoridades municipales, familias y, especialmente, a los niños y niñas que fueron protagonistas de este significativo encuentro.

Hoy 15:29

La Municipalidad de La Banda realizó el cierre del Ciclo Lectivo 2025 de los 21 Jardines Municipales, con el acompañamiento de las Escuelas Primaria y Secundaria “Ada Nilda Alderete”, en un acto colmado de emociones, participación familiar y reconocimiento al trabajo educativo desarrollado durante todo el año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada reunió a docentes, directivos, autoridades municipales, familias y, especialmente, a los niños y niñas que fueron protagonistas de este significativo encuentro.

El acto contó con la presencia del intendente Ing. Roger Elías Nediani, acompañado por el viceintendente Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Matías Nediani; el presidente previsional, Miguel Montenegro y demás autoridades municipales que acompañaron este importante cierre del año escolar.

Por su parte el jefe comunal destacó: “Hoy estamos concluyendo un nuevo cierre de ciclo lectivo y en ese sentido mis palabras son de profundo agradecimiento a todo el sistema educativo municipal, en especial al ciclo inicial. Estoy muy contento por la participación de todas las familias que acompañaron a sus niños y niñas en este cierre. Agradezco a nuestras directoras, docentes y autoridades educativas por su enorme trabajo a lo largo de un año difícil desde lo económico, lo social y lo político. Sin embargo, hemos podido llevar adelante con éxito este año 2025 en los Jardines Municipales de la ciudad de La Banda”.

Asimismo, Nediani reafirmó el compromiso de la gestión con la educación como una de las principales políticas de Estado: “Vamos a continuar trabajando. Tienen mi compromiso y el de cada docente y autoridad para que el próximo año sigamos buscando la mejor calidad educativa y la excelencia. Esperamos que la situación económica mejore para brindar mejores servicios a nuestros docentes, alumnos y familias”.

Para finalizar, el intendente también destacó los proyectos pedagógicos desarrollados a lo largo del año y los lineamientos previstos para el año 2026: “Este año se avanzó en educación vial junto a la Secretaría de Ordenamiento y Seguridad Urbana; en el cuidado del ambiente con la Secretaría de Servicios Públicos; y en proyectos de arte y robótica mediante el trabajo articulado con la Escuela Municipal de Robótica, la Escuela Juanita Briones y otras instituciones formativas. Además, se fortaleció la capacitación docente en todos los niveles”, finalizó el intendente.



