El fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: cuándo y contra quién debuta

El equipo dirigido por Lionel Scaloni es cabeza de serie del grupo J y enfrentará a Austria, Argelia y Jordania.

Hoy 17:24

La Selección Argentina ya tiene definido su camino inicial en el Mundial Estados Unidos–Canadá–México 2026, tras el sorteo realizado este viernes en el Kennedy Center de Washington. El equipo dirigido por Lionel Scaloni será cabeza de serie del Grupo J y enfrentará en la fase de grupos a Argelia, Austria y Jordania.

La Albiceleste, que llega como una de las grandes favoritas y defensora del título obtenido en Qatar 2022, afrontará una fase inicial con rivales de tres continentes distintos, en un torneo que estrenará el formato ampliado a 48 selecciones.

Así será el fixture de Argentina en el Grupo J

  • Argentina vs. ArgeliaMartes 16 de junio
  • Argentina vs. AustriaLunes 22 de junio
  • Argentina vs. JordaniaSábado 27 de junio

La selección deberá finalizar entre los dos primeros o ser uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos para avanzar a los 16avos de final, etapa que se incorpora por primera vez en la historia del torneo.

Qué cruces puede tener Argentina en caso de avanzar

El cruce en la primera ronda eliminatoria dependerá de la posición que obtenga en la zona:

  • Si gana el Grupo J: enfrentará al segundo del Grupo H.
  • Si termina segundo: jugará contra el primero del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.
  • Si clasifica como tercero: enfrentará al ganador de alguno de los grupos B, D, G, K o L, según su ubicación final y los resultados del resto de los terceros.

Un Mundial especial para Messi y una generación histórica

El torneo de 2026 marcará el último Mundial de Lionel Messi y de buena parte del plantel campeón en Qatar. Argentina es el tercer máximo ganador de la historia con tres títulos: 1978, 1986 y 2022, y buscará un logro inédito: el bicampeonato del mundo.

Con un plantel consolidado, un entrenador referente y un presente competitivo de élite, la Selección Argentina partirá nuevamente como candidata junto a potencias como España, en un certamen que se perfila como uno de los más exigentes de todos los tiempos.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Mundial 2026

