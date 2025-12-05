Mundial 2026: ¿Cómo juega y quién es la figura de Austria, rival de Argentina en el Grupo J?

El seleccionado europeo regresa al Mundial tras 28 años con el objetivo de ser protagonista.

Hoy 16:32

Tras el sorteo del Mundial 2026, la Selección Argentina conoció a uno de los rivales más exigentes del Grupo J: Austria, equipo que vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y que buscará dar el salto histórico hacia los octavos de final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto europeo llega respaldado por una estructura táctica sólida y un proyecto encabezado por una de las figuras más influyentes del fútbol alemán.

Ralf Rangnick, el cerebro del proyecto austríaco

El técnico de Austria es Ralf Rangnick (67 años), un referente estratégico admirado por entrenadores de elite como Jürgen Klopp. Su idea de juego se basa en tres pilares:

Presión alta y sostenida sobre el rival.

sobre el rival. Intensidad en cada fase del juego, tanto con como sin pelota.

en cada fase del juego, tanto con como sin pelota. Transiciones rápidas para generar desequilibrio.

Sin grandes estrellas, Austria apela al gegenpressing para emparejar duelos ante selecciones más poderosas y explotar cada error del adversario.

Las figuras: experiencia y juventud para competir

La referencia absoluta es el capitán David Alaba, defensor del Real Madrid, quien a los 33 años llegará a su primera y posiblemente última Copa del Mundo. Su liderazgo, su salida limpia y su pegada lo convierten en el eje emocional y futbolístico del grupo.

La gran promesa es Nikolaus Wurmbrand, delantero de Rapid Viena de apenas 19 años. Su presencia suma frescura ofensiva y variantes para Rangnick en un equipo que suele priorizar el orden por sobre el riesgo.

Historia mundialista: tradición en los inicios y larga ausencia

Austria disputó siete Mundiales y fue protagonista en las primeras décadas del certamen, alcanzando las semifinales en 1934 y 1954. Sin embargo, su última presentación fue en Francia 1998, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

Hoy, con un plan táctico claro y un liderazgo consolidado, Austria intentará ser una amenaza real en su regreso al escenario mayor.