Los rivales de Argentina en el Mundial 2026: Argelia busca extender su solidez y sueña con ser revelación

Los Guerreros del Desierto son una de las selecciones a tener en cuenta desde África.

Hoy 16:37

La selección de Argelia se clasificó con comodidad a la Copa del Mundo 2026 y aparece como una posible revelación del certamen, donde enfrentará a Argentina en la fase de grupos. El equipo africano vuelve a un Mundial tras su última participación en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Será la quinta participación de Argelia en la historia de los Mundiales, consolidando un crecimiento sostenido que lo posiciona entre los equipos más fuertes del continente. Con una generación competitiva y jugadores de renombre internacional, buscará dar el golpe ante los favoritos.

Cómo llegó Argelia al Mundial 2026

La clasificación de Argelia fue contundente. Integró el grupo G junto a Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia, donde finalizó primera con 25 puntos, producto de ocho triunfos, un empate y una derrota. Su campaña sólida reafirmó el dominio que mantiene en la región.

Actualmente, Argelia ocupa el puesto 35° del ranking FIFA, una ubicación que refleja su buen presente competitivo.

El DT de Argelia: Vladimir Petkovic

El equipo norteafricano está dirigido por Vladimir Petkovic, técnico suizo de 62 años que asumió en febrero de 2024. Con una amplia trayectoria, pasó por clubes como Lugano, Young Boys y Sion, y tuvo un paso relevante por la Lazio. Entre 2014 y 2021 dirigió a la selección de Suiza, logrando importantes actuaciones en Eurocopas y Mundiales. Su última experiencia antes de llegar a Argelia fue en el Bordeaux de Francia.

La figura: Riyad Mahrez

La gran estrella del equipo es Riyad Mahrez, histórico del Manchester City y actualmente en Arabia Saudita. El extremo llegará al Mundial con el objetivo de coronar su trayectoria internacional y ser una de las sorpresas del certamen.

Además, Argelia cuenta con futbolistas de nivel europeo como Rayan Aït-Nouri, Ismaël Bennacer y Houssem Aouar, nombres que fortalecen la estructura del seleccionado.

Los Mundiales que jugó Argelia

Hasta ahora, Argelia disputó cuatro Mundiales:

1982

1986

2010

2014

Su mejor campaña fue en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final y quedó eliminada ante Alemania por 2-1 en tiempo suplementario.

Historial ante Argentina

El historial entre Argelia y Argentina registra un solo enfrentamiento: un amistoso en 2007, donde la Albiceleste ganó por 4-3. El cruce en el Mundial 2026 será el primer duelo oficial entre ambos seleccionados.