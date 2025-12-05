La Navidad llegó a Diario Panorama y junto a Tarjeta Sol sorteamos canastas repletas de regalos

En una propuesta especial para celebrar las fiestas, Diario Panorama y Tarjeta Sol lanzan un sorteo de canastas navideñas con productos clásicos de la temporada. Entrá a la nota y enterate cómo participar.
La magia de la Navidad ya se siente en Diario Panorama. En alianza con Tarjeta Sol, presentamos un sorteo especial para agradecer el acompañamiento de nuestros lectores durante todo el año: canastas navideñas llenas de productos para compartir en familia y disfrutar estas fiestas como se merecen.
Las canastas incluyen una selección de delicias típicas de la época, entre ellas chocolates Cofler, budines, sidra y otros productos clásicos, pensados para que cada hogar viva una celebración inolvidable.
Cómo participar del sorteo
Participar es muy sencillo. Los interesados deben realizar los siguientes pasos desde Instagram y Facebook:
-Seguir a @tarjetasol y a @diariopanoramasde
-Comentar el post del sorteo etiquetando a amigos o amigas
-Compartir la publicación en sus historias y etiquetarnos
Plazo para participar
El sorteo estará abierto hasta el lunes 22 de diciembre, por lo que quienes deseen sumarse deben hacerlo antes de esa fecha. Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del medio.