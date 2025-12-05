Ingresar
La Navidad llegó a Diario Panorama y junto a Tarjeta Sol sorteamos canastas repletas de regalos

En una propuesta especial para celebrar las fiestas, Diario Panorama y Tarjeta Sol lanzan un sorteo de canastas navideñas con productos clásicos de la temporada. Entrá a la nota y enterate cómo participar.

Hoy 18:45

La magia de la Navidad ya se siente en Diario Panorama. En alianza con Tarjeta Sol, presentamos un sorteo especial para agradecer el acompañamiento de nuestros lectores durante todo el año: canastas navideñas llenas de productos para compartir en familia y disfrutar estas fiestas como se merecen.

Las canastas incluyen una selección de delicias típicas de la época, entre ellas chocolates Cofler, budines, sidra y otros productos clásicos, pensados para que cada hogar viva una celebración inolvidable.

Cómo participar del sorteo

Participar es muy sencillo. Los interesados deben realizar los siguientes pasos desde Instagram y Facebook:

-Seguir a @tarjetasol y a @diariopanoramasde

-Comentar el post del sorteo etiquetando a amigos o amigas

-Compartir la publicación en sus historias y etiquetarnos

Plazo para participar

El sorteo estará abierto hasta el lunes 22 de diciembre, por lo que quienes deseen sumarse deben hacerlo antes de esa fecha. Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del medio.

