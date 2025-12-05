Fuentes felicitó a los empleados municipales ganadores de las Olimpiadas Nacionales del Personal de Organismos de Control

La intendente de la ciudad Capital recibió a los empleados de las áreas del Tribunal de Cuentas, Rentas, Contaduría y Fiscalía de Estado.

Hoy 18:35

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a los empleados de las áreas de Tribunal de Cuentas, Rentas, Contaduría y Fiscalía de Estado; quienes participaron de las Olimpiadas Nacionales del Personal de Organismos de Control.

Los trabajadores municipales obtuvieron el primer puesto en las disciplinas de fútbol 11 libre y fútbol 5 femenino; y el tercer puesto en las categorías de fútbol 5 +40 y fútbol 5 libre; coronando una participación brillante en esta importante competencia realizada en Villa Giardino, Córdoba.

En representación de toda la familia municipal, la jefa comunal transmitió a los competidores su "enorme orgullo por los logros conquistados, que reflejan la fuerte unión y los sólidos lazos de compañerismo que caracterizan a nuestro personal".

Por su parte, los empleados agradecieron a la intendente Fuentes "por su permanente colaboración con las demandas de la familia municipal" y destacaron "el profundo apoyo que la comuna brinda al deporte y la recreación".