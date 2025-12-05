La intendente Fuentes recibió a alumnos de Aspadi quienes obsequiaron un árbol de navidad a la municipalidad

El árbol fue elaborado por ellos mismos en el Taller Protegido de Herrería.

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de alumnos del Centro Especial de Capacitación Laboral y Terapéutico de Aspadi, quienes le obsequiaron un árbol navideño artesanal elaborado por ellos mismos en el Taller Protegido de Herrería.

Participaron de la reunión la coordinadora del taller, Lara Matos; el profesor Mateo Gutiérrez y los alumnos Juan Tolosa, César Figueroa, Pablo Jeréz y Diego Peralta; además de los secretarios de Gobierno, Néstor Machado y de Coordinación, Daniel Kobylañski.

La jefa comunal felicitó a la comunidad de la institución educativa "por trabajar en la inclusión de personas con discapacidad y por su permanente voluntad de compartir y aprender nuevas habilidades y oficios".

Por su parte, los docentes y alumnos les agradecieron a las autoridades por "el cálido recibimiento", resaltando que "el objetivo de los talleres es promover el desarrollo cognitivo de los jóvenes, la vinculación entre ellos y su independencia laboral".