SANTIAGO DEL ESTERO | 05 DIC 2025 | 34º
Locales

La intendente Fuentes recibió a alumnos de Aspadi quienes obsequiaron un árbol de navidad a la municipalidad

El árbol fue elaborado por ellos mismos en el Taller Protegido de Herrería.

Hoy 18:42

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de alumnos del Centro Especial de Capacitación Laboral y Terapéutico de Aspadi, quienes le obsequiaron un árbol navideño artesanal elaborado por ellos mismos en el Taller Protegido de Herrería.

Participaron de la reunión la coordinadora del taller, Lara Matos; el profesor Mateo Gutiérrez y los alumnos Juan Tolosa, César Figueroa, Pablo Jeréz y Diego Peralta; además de los secretarios de Gobierno, Néstor Machado y de Coordinación, Daniel Kobylañski.

La jefa comunal felicitó a la comunidad de la institución educativa "por trabajar en la inclusión de personas con discapacidad y por su permanente voluntad de compartir y aprender nuevas habilidades y oficios".

Por su parte, los docentes y alumnos les agradecieron a las autoridades por "el cálido recibimiento", resaltando que "el objetivo de los talleres es promover el desarrollo cognitivo de los jóvenes, la vinculación entre ellos y su independencia laboral".

