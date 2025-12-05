El Gobierno anunció la llegada de los primeros seis F-16 y Milei los presentará este sábado

Las aeronaves harán un sobrevuelo por Buenos Aires antes del acto oficial en Río Cuarto, donde el Presidente encabezará la ceremonia.

Hoy 19:03

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezó la recepción de los primeros seis aviones de combate F-16 incorporados por la Argentina, que serán destinados al Área Material Río Cuarto, en Córdoba. La inversión forma parte del proceso de modernización integral del Sistema de Defensa.

“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, indicaron desde el ministerio de Defensa. Al respecto, el Presidente Javier Milei viajará a Río Cuarto este sábado, para recibir los aviones de combate. Además, participarán el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y el entrante, teniente general Carlos Presti, y altos mandos militares.

Este sábado realizarán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires, previa presentación oficial por parte del Presidente. “Este sábado hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos. Celebramos la llegada de los F-16AM/BM con un vuelo rasante que será inolvidable”, escribieron en las redes sociales de la cartera Defensa.

Entre las cualidades que se difundieron para las aeronaves se encuentran “la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, el interdicción aérea, apoyo aéreo cercano y la designación dinámica de objetivos”, aunque también se podrán contar para “misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.