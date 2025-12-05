Rosatti defendió el fallo del Consejo: "Estamos todos bajo la Constitución"

Rosatti defendió el fallo del Consejo de la Magistratura y el rol de la Corte ante omisiones legislativas: “Estamos todos bajo la Constitución”.

Hoy 20:17

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, defendió hoy el fallo dictado hace cuatro años sobre la integración del Consejo de la Magistratura y sostuvo que una de las tareas más complejas para un juez es “suplir las omisiones de los otros poderes del Estado”.

Rosatti realizó estas declaraciones durante la entrega de premios de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, donde enfatizó que “todos, jueces, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo, estamos por debajo de la Constitución”.

El magistrado participó del evento junto a la titular de esa entidad, Patricia Bermejo, en una ceremonia donde se distinguió a Martín Ugalde por un trabajo que analizó el rol del máximo tribunal en casos de omisiones legislativas.

El dilema de las omisiones legislativas

El presidente del máximo tribunal planteó el complejo equilibrio que enfrentan los jueces ante las ausencias normativas de otros poderes. “Nosotros tenemos siempre este dilema de decir hasta dónde incursionamos cuando hay omisiones de los otros poderes, del Ejecutivo o del Legislativo”, afirmó.

“Para que no se nos diga que estamos violentando la división de poderes. Es un tema difícil”, agregó Rosatti.

El magistrado comparó esta situación con otro acto judicial igualmente delicado: “Así como se suele decir que la tarea más compleja del juez es declarar la inconstitucionalidad de una ley, yo diría que una de las tareas más complejas es la de suplir las omisiones de los otros poderes del Estado”.

La defensa del fallo del Consejo de la Magistratura

Rosatti dedicó especial atención al polémico fallo sobre el Consejo de la Magistratura dictado en 2020. El trabajo premiado en la ceremonia aludía al caso Halabi, pero el presidente de la Corte eligió ejemplificar con la sentencia sobre el organismo que selecciona y destituye jueces.

“Yo tengo otro caso para citar que es el del Consejo de la Magistratura”, afirmó el magistrado. Recordó que en ese fallo el tribunal “descalifica la norma aplicable y se pregunta cuál tiene que ser” la que se deba utilizarse.

La Corte Suprema determinó entonces que debía ser el legislador quien defina la nueva composición del organismo. “Entonces da un plazo al legislador” para que sancione una nueva ley, explicó Rosatti.

La solución ante la inacción del Congreso

El presidente del máximo tribunal detalló qué ocurrió cuando el Congreso Nacional no cumplió con el plazo establecido. “Pero ¿qué hacemos si no lo hace?… Y no lo hizo”, planteó.

Ante esa situación, explicó, la Corte “fue a buscar lo que había dicho previamente el legislador”. Rosatti justificó esta decisión: “No podemos inventar el derecho. No podemos hacer una ley artículo por artículo”.

“Bueno, por lo menos, esto lo hizo el legislador. Otro legislador, pero el Poder Legislativo”, acotó el magistrado para subrayar que se recurrió a una normativa previamente sancionada por el Congreso.

La fuerza normativa de la Constitución

El presidente de la Corte Suprema enfatizó que lo relevante en estos casos es que “el derecho se aplique”. Citó a su maestro, el doctor Germán Videla Campos, para expresar su creencia “en la fuerza normativa de la Constitución”.

“A veces faltan herramientas, faltan instrumentos, a veces falta voluntad para concretar estas herramientas y estos instrumentos”, advirtió Rosatti. Y agregó: “Frente a ello, el hombre de derecho, el juez, en un momento determinado debe actuar”.

El magistrado concluyó con una afirmación categórica sobre la jerarquía constitucional: “Y debe actuar porque todos, jueces, legisladores y poder Ejecutivo, estamos por debajo de la Constitución”.