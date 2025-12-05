Giuliano Galoppo, a punto de ser adquirido por River: firmaría hasta 2028

El Millonario, San Pablo y el entorno del mediocampista ultiman detalles con el objetivo de concretar la transferencia en los próximos días.

De no mediar imprevistos, River le comprará al San Pablo a Giuliano Galoppo. Luego de un año a préstamo y no haber cumplido los objetivos de su cláusula para una compra obligatoria, el Millonario está negociando con el Tricolor para acordar la transferencia. El grueso de la negociación está acordada y sólo restan algunos detalles para que el surgido de las inferiores de Banfield firme su nuevo contrato, que se extendería por tres años y contaría una jugosa cláusula de rescisión.

Cuando el mediocampista de 26 años arribó al conjunto de Núñez a préstamo en enero desde el Tricolor de Brasil, ambos equipos acordaron que si el futbolista disputaba al menos 45 minutos en la mitad de los partidos del año, River estaba obligado a comprar el 60% de su ficha en 3.2 millones de dólares.

Por segundos esto no ocurrió, ya que si Gastón Martirena no anotaba el tanto que le dio la agónica clasificación a Racing por los octavos del Torneo Clausura, el partido se iba al alargue y el volante surgido de las inferiores de Banfield cumplía con el objetivo. Sumó 34 minutos y se quedó a las puertas: alcanzó los 45' en 26 de los 54 encuentros que disputó el Millonario este año.

Pero a River, cuyo entrenador venía gestionando los minutos de Galoppo en los últimos partidos, le conviene esta situación, ya que lo podrá comprar por un precio menor. Teniendo en cuenta que San Pablo todavía debe ejecutar la obligación de compra por Enzo Díaz y adeuda dinero por la cesión de Iván Tapia, el Millonario podrá quedarse con el mediocampista por un precio menor a dos millones de dólares y de esta manera quedará saldada la deuda de los brasileños.

Desde el entorno del futbolista señalan que está todo arreglado de palabra, pero de momento no hay nada firmado y temen por que llegue una oferta del exterior que se convierta en un impedimento para la concreción del traspaso. Firmaría hasta diciembre del 2028 con una cláusula de rescisión de 12 millones de dólares.

El ciclo de Galoppo, que comenzó con River "robándoselo" a Boca el verano pasado, tuvo altibajos. Empezó bien, con titularidades y buenos rendimientos en los primeros partidos del Apertura. Sin embargo, una distensión en uno de sus muslos y la llegada de Kevin Castaño, lo relegaron dentro de la consideración del DT.

Ya no era titular indiscutido, pero entraba seguido y formaba parte del once cuando al Millonario se le apretaba el calendario. En el Clausura jugó 13 de los 16 partidos y terminó como el máximo goleador del equipo, con cinco tantos. Más allá de que sus números con la Banda Roja no son negativos (siete goles y una asistencia en 34 partidos), su rendimiento en los últimos partidos fue motivo de crítica por parte de los hinchas. Sin embargo, Gallardo le dio el voto de confianza de cara al 2026 y, de no mediar inconvenientes, será el primer "refuerzo" del nuevo River.