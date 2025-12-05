Independiente avanza por Alexis Cuello, surgido e hincha de Racing y de complicada situación en San Lorenzo

El Rojo ya entabló charlas con el representante del delantero que pasó por las Inferiores de la Academia y que actualmente está muy fastidioso con el Ciclón por una importante deuda.

Más allá de tener un ataque sobrepoblado con Gabriel Ávalos, Ignacio Pussetto, Walter Mazzantti, Matías Abaldo, Santiago Montiel y un largo etcétera de juveniles, el técnico Gustavo Quinteros sabe que más de uno tiene los días contados en Independiente, sobre todo el N°9 paraguayo, y por eso activó la búsqueda de otro delantero. El apuntado sorprendió en Avellaneda por su pasado en Racing y su complicada actualidad.

Se trata de Alexis Cuello, quien hoy defiende la camiseta de un San Lorenzo en crisis. Si bien volvió a los trabajos bajo las órdenes de Damián Ayude y tiene contrato hasta diciembre del 2026, nadie en Boedo se anima a garantizar su continuidad la próxima temporada. Atento a su situación, el Rojo le abrió las puertas de par en par y la dirigencia ya entabló las primeras charlas con su representante.

Autor de seis goles en 37 partidos este año (en total, 14 en 73 encuentros), Cuello está muy fastidioso por una deuda que mantiene el Ciclón desde su llegada en enero de 2024. La misma asciende a 75 mil dólares y lo llevó a enviar una intimación semanas atrás, con la amenaza de quedar libre si el pago no se realizaba en el plazo establecido.

En su reclamo, detalló que no cobró premios, ni un porcentaje por el préstamo, ni tampoco lo que le corresponde tras la compra definitiva realizada a Almagro, que sigue presionando para que depositen el dinero o lo vendan.

En el mercado anterior estuvo en la órbita de Racing, equipo del cual es hincha confeso y donde surgió futbolísticamente. Nacido en Dock Sud, hizo buena parte de las Inferiores en el Predio Tita y en 2019 fue promovido por Eduardo Chacho Coudet, pero no llegó a debutar en Primera y decidió probar suerte en el Ascenso, primero en Barracas Central y luego en Instituto y el Tricolor.

Un sector del público de la Academia, sin embargo, no aprobó su llegada por haberle gritado un gol con alma y vida en un clásico en el Nuevo Gasómetro y por una chicana sin intención. Luego del partido, el delantero compartió un posteo de una cuenta partidaria de San Lorenzo que puso "Racing S.A", a modo de chicana, haciendo referencia al gerenciamiento del 2000, y sumó un emoji de silencio, callando a los hinchas que lo tildaron de desagradecido por haber festejado el tanto.