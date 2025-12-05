Millonaria multa europea para la red social X de Elon Musk

La UE impuso a la firma del magnate 120 millones de euros (US$139,8 millones) por incumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Hoy 20:45

La Comisión Europea impuso este viernes multas que suman en total 120 millones de euros (139,8 millones de dólares) a la red social X de Elon Musk por incumplir las obligaciones de transparencia en su primera decisión de incumplimiento bajo la ley de servicios digitales (DSA, siglas en inglés).

De acuerdo con un comunicado de prensa de la comisión, la sanción es resultado de tres infracciones distintas de la DSA.

Detalles

Entre esas infracciones se incluyen el diseño engañoso de la marca de verificación azul de X, la falta de transparencia en su repositorio publicitario y el hecho de que la plataforma no haya proporcionado a los investigadores acceso a los datos públicos, detalla un informe de Xinhua.

El uso de la “marca de verificación azul”, que cualquier usuario puede obtener mediante pago, para designar “cuentas verificadas” expone a los usuarios a estafas, como el fraude por suplantación de identidad y otras formas de manipulación, señaló la comisión.

Añadió que el repositorio publicitario de X no cumple los requisitos de transparencia y accesibilidad de la DSA, y que la plataforma también incumple con su obligación de proporcionar a los investigadores acceso a sus datos públicos. Es la primera vez que la Comisión Europea emite una resolución de incumplimiento de la DSA.

Dicha ley, que entró en vigor hace un año, regula a los intermediarios y las plataformas en línea para prevenir las actividades ilegales y perjudiciales en internet y la difusión de desinformación.

La decisión sigue a la apertura, en diciembre de 2023, de un procedimiento formal para examinar si X infringió la DSA en ámbitos relacionados con la difusión de contenidos ilegales y las medidas para combatir la manipulación de la información, investigación que sigue en curso.

Un intenso escrutinio

X es una de las empresas tecnológicas estadounidenses que están siendo objeto de un intenso escrutinio por parte de la Comisión Europea. El jueves, la Comisión Europea abrió una investigación antimonopolio formal sobre Meta por una nueva política que podría limitar el acceso de los proveedores de inteligencia artificial a WhatsApp.

Otras empresas fueron multadas y Estados Unidos criticó repetidamente las medidas regulatorias de la Unión Europea porque dice que están dirigidas contra empresas radicadas en su territorio. Google, Amazon y otras empresas anunciaron recientemente que presentarán recursos contra las últimas decisiones regulatorias de la UE.